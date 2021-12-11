Hazan yapraklarının döküldüğü Çukurova'dan bomba transfer! Ağanın yerini alıp hüküm sürecek. 4. sezonunda bomba gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova'nın dün akşam yayınlanan son bölümünde Züleyha'nın Hakan ile konuşurken başından vurulması şok etkisi yarattı. Hilal Altınbilek'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken dizi bomba bir transfer gelişmesiyle gündeme geldi. Usta oyuncu Altan Gördüm dizinin kadrosuna dahil olurken yeni vedaların yaşanacağı iddiası izleyicileri üzdü. Usta oyuncunun Fekeli'ye benzer bir karakteri canlandıracağı da iddialar arasında yer alıyor.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DAN BOMBA TRANSFER!
Züleyha'nın başından vurulmasının şok etkisi yarattığı Bir Zamanlar Çukurova 4. sezonuyla ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor.
Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın peş peşe veda ettiği dizi kadrosuna İbrahim Çelikkol, Erkan Bektaş önemli isimleri dahil ederek kadrosunu güçlendirdi.
Kulislerde Bir Zamanlar Çukurova'da yeni ayrılıkların yaşanacağı sık sık dile getirilirken bomba bir transfer gelişmesi yaşandı.