Fevri davranışlarıyla EDHO'nun gözbebeğiydi! Ayrıldıktan sonra talihi yaver gitti o diziyle dönüyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin kadro ve konseptiyle ilgili yenilikler yapıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda kadroya Behzat Façalı olarak katılan Emir Benderlioğlu dizinin final yapmasıyla birlikte kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başlamıştı. Bilindiği üzere Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4, 5 ve 6. sezonlarında İlyas ve Behzat'ın arasında başlayan düşmanlık sonradan dostlukla neticelenmişti. Hatta ikilinin dostluğu öyle bir seviyelere geldi ki Behzat ve İlyas birbirleri için dostunu da düşmanını da ayırır olmuştu. Dizinin final yapmasının ardından Emir Benderlioğlu'nun yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu TRT1'in fenomen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölümünde kadroya katılacak.
YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda kadroya Behzat Façalı olarak katılan Emir Benderlioğlu dizinin final yapmasıyla birlikte kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başlamıştı.
Bilindiği üzere Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4, 5 ve 6. sezonlarında İlyas ve Behzat'ın arasında başlayan düşmanlık sonradan dostlukla neticelenmişti.
Hatta ikilinin dostluğu öyle bir seviyelere geldi ki Behzat ve İlyas birbirleri için dostunu da düşmanını da ayırır olmuştu.