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    • Magazin
    • 10.12.2021 10:34
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    • 10.12.2021 10:34
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    Survivor Nisa Barış Murat Yağcı'dan yeni sevgilisini yine Survivor'da buldu! Survivor All-Star'a gidecek annesi bile tanıyamıyor

    Survivor 2020'nin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri de Nisa Bölükbaşı'ydı. Gerek Cemal Can Canseven'le olan dostluğu gerekse ilginç tavırlarıyla adından bolca söz ettiren Nisa Bölükbaşı aynı zamanda Sercan Yıldırım'ın büyük aşkı olarak hafızalarda kaldı. Yarışma sonrası Barış Murat Yağcı'yla aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı'nın bu ilişkisi olaylı bir şekilde bitmişti. Survivor 2020 All Star'a katılması beklenen Nisa Bölükbaşı'nın adı geçtiğimiz günlerde eski Survivor şampiyonlarından Ogeday Girişken'le anılmıştı. Ve birlikte olduğu iddia edilen Nisa ve Ogeday bu kez fena yakalandı. İşte detaylar.

    Survivor Nisa yine Survivor’dan sevgili buldu

    Survivor Nisa Barış Murat Yağcı'dan yeni sevgilisini yine Survivor'da buldu! Survivor All-Star'a gidecek annesi bile tanıyamıyor... Survivor 2020'yle hayatlarımıza giren Nisa Bölükbaşı şimdilerde bir sosyal medya fenomeni. Yarışmanın olaylı isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı bir süre önce yarışma sonrası aşk yaşamaya başladığı Barış Murat Yağcı'yla ilişkisini sona erdirmişti. Nisa Bölükbaşı'nın adı daha sonra Survivor şampiyonlarından Ogeday Girişken'le anılmıştı. Aynı spor salonunu kullanan Nisa ve Ogeday bakın nasıl yakalandı.

    Survivor 2020'nin yıldız isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı gerek program esnasında gerek program sonrasında adından sık sık söz ettirdi. Survivor 2020'de performansı ve arkadaşlık ilişkileriyle dikkat çeken Nisa Bölükbaşı'nın program sonrasındaki değişimi çok konuşulmuştu. Survivor 2020 yarışmacıları hem oyunlardaki performansıyla hem de özel hayatıyla çok konuşulmuştu. Survivor'da en çok konuşulan kadın yarışmacılardan biri Nisa Bölükbaşı'ydı.

    Öte yandan program sonrasında, Barış Murat Yağcı ile yaşadığı ilişkiyi duyurmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Geçtiğimiz dönemlerde ikili, yollarını ayırma kararı verdiğini açıkladı.

        Nisa Bölükbaşı'nın adı şu günlerde bir başka Survivor yarışmacısı hatta şampiyonuyla anılmıştı.

        O isim Survivor şampiyonlarından Ogeday Girişken'di. Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı'nın bu sezon yayınlanacak olan Survivor All-star'a katılacağı biliniyor.

        İki isim, arkadaşlarıyla beraber Kapadokya tatiline gidip bir de oradan fotoğraf paylaşınca ortalık karışmıştı.

            Kimi çevreler Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken'in flört ettiğini ve birbirlerine çok yakıştıklarını söylerken, kimi çevrelerse birlikte Survivor'a gideceklerini ve yakın arkadaş olduklarını söylüyordu. Ancak önceki akşam ortaya çıkan bir görüntü suları iyice ısındırdı.

            Nisa ve Ogeday'ın bir arkadaşlarının doğum gününe birlikte katıldığı görüntüler sosyal medyayı salladı.

            Çiftten henüz aşk iddialarına bir yanıt gelmezken iddialara göre Nisa Bölükbaşı, eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ve yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Ogeday Girişken, Survivor 2022'de aynı takımda olacaklar.

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