Gönül Dağı'nın mülayim Dilek'i Gülsim Ali yurt dışı yolcusu! Kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi için ailesinden veto yemişti...

DURUL BAZAN'DAN İMALI PAYLAŞIM

Durul Bazan'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Elalem ne der?" sözü kadar duvarları yüksek bir hapishane var mı?" paylaşımı da gönderme olarak yorumlandı.

Bazan, daha sonra ise Instagram hesabında Doğan Cüceloğlu'nun sözlerini paylaşarak dikkat çekti.