Gönül Dağı'nın mülayim Dilek'i Gülsim Ali yurt dışı yolcusu! Kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi için ailesinden veto yemişti...

TRT1'nin reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda başrol oynayan güzel oyuncu Gülsim Ali'nin yeni projesi çok konuşuldu. Dizide Dilek karakterini canlandıran Ali'nin yeni bir reklam anlaşması yaptığı ortaya çıktı. Gönül Dağı dizisi ile tanınan 26 yaşındaki ünlü oyuncunun ünü ülke sınırlarını aştı. Pakistan merkezli uluslararası tekstil devi ile el sıkışan Gülsim Ali'nin yeni projesinin detayları haberimizde...
BÜYÜK REKLAM ANLAŞMASI!
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin adını taşıyan MariaBXGülsimAli koleksiyonunun reklam filmi geçtiğimiz günlerce İstanbul'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda çekildi.
Koleksiyon Pakistan'ın dışında ABD, İngiltere ve Ortadoğu ülkelerinde satışa çıkacak.
Gönül Dağı dizisinin yoğun çekim maratonu nedeniyle Pakistan'a gidemeyen oyuncunun dizi tatile girdiğinde bu ülkeye giderek çeşitli etkinliklere katılacağı öğrenildi.
''ZİRVEYE ÇIKACAĞIMA İNANIYORUM'' DEMİŞTİ
Verdiği bir röportajda, "Bulgaristan'da Türk dizilerini izlerken oyuncu olmaya karar verdim. İlk işim Türkçeyi iyi şekilde öğrenmek oldu.
Bunun için elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyorum. Günün birinde yaptığım işle anılmak en büyük hedefim. Zirveye çıkacağıma da inanıyorum" ifadelerini kullandı.