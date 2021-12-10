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    • Magazin
    • 11.12.2021 13:12
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    • 11.12.2021 13:13
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    Gönül Dağı'nın mülayim Dilek'i Gülsim Ali yurt dışı yolcusu! Kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi için ailesinden veto yemişti...

    Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamit gibi dizilerde tanınan ardından da Gönül Dağı dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Gülsim Ali'nin yeni projesi gündeme bomba gibi düştü. Gönül Dağı'nda Dilek karakteriyle gönüllere taht kuran güzel oyuncu görünen o ki ülke dışında da meşhur.... Pakistan'da büyük hayran kitlesine sahip olan Gülsim Ali Pakistan merkezli uluslararası tekstil devi ile reklam anlaşması yaptı.

    takvim.com.tr
    Kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi için ailesinden veto yemişti... Gönül Dağı’nın mülayim Dilek’i Gülsim Ali yurt dışı yolcusu

    TRT1'nin reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda başrol oynayan güzel oyuncu Gülsim Ali'nin yeni projesi çok konuşuldu. Dizide Dilek karakterini canlandıran Ali'nin yeni bir reklam anlaşması yaptığı ortaya çıktı. Gönül Dağı dizisi ile tanınan 26 yaşındaki ünlü oyuncunun ünü ülke sınırlarını aştı. Pakistan merkezli uluslararası tekstil devi ile el sıkışan Gülsim Ali'nin yeni projesinin detayları haberimizde...

    BÜYÜK REKLAM ANLAŞMASI!

    Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin adını taşıyan MariaBXGülsimAli koleksiyonunun reklam filmi geçtiğimiz günlerce İstanbul'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda çekildi.

    Koleksiyon Pakistan'ın dışında ABD, İngiltere ve Ortadoğu ülkelerinde satışa çıkacak.

    Gönül Dağı dizisinin yoğun çekim maratonu nedeniyle Pakistan'a gidemeyen oyuncunun dizi tatile girdiğinde bu ülkeye giderek çeşitli etkinliklere katılacağı öğrenildi.

    ''ZİRVEYE ÇIKACAĞIMA İNANIYORUM'' DEMİŞTİ

    Verdiği bir röportajda, "Bulgaristan'da Türk dizilerini izlerken oyuncu olmaya karar verdim. İlk işim Türkçeyi iyi şekilde öğrenmek oldu.

    Bunun için elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyorum. Günün birinde yaptığım işle anılmak en büyük hedefim. Zirveye çıkacağıma da inanıyorum" ifadelerini kullandı.

        22 YAŞ BÜYÜK SEVGİLİSİ İÇİN AİLEDEN VETO YEMİŞTİ

        Gülsim Ali'nin geçen aylarda kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İlişkilerini sessiz sedasız yaşamayı tercih eden Gülsim Ali İlhan-Durul Bazan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

        Gülsim Ali İlhan'ın ailesinin Durul Bazan'ı veto ettiği ancak oyuncunun ilişkisini sürdürme kararı aldığı öne sürüldü.

        DURUL BAZAN'DAN İMALI PAYLAŞIM

        Durul Bazan'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Elalem ne der?" sözü kadar duvarları yüksek bir hapishane var mı?" paylaşımı da gönderme olarak yorumlandı.

        Bazan, daha sonra ise Instagram hesabında Doğan Cüceloğlu'nun sözlerini paylaşarak dikkat çekti.

        GÜLSİM ALİ KİMDİR?

        Bulgaristan göçmeni olan Gülsim Ali İlhan, çocukluğunda izlediği Türk dizileri sayesinde Türkçeyi daha hızlı öğrendiğini söyledi.

        Ünlü Hollywood yıldızı Jennifer Lawrence'a benzetilen başarılı oyuncu, geçen sezon 4 bölüm sonra yayından kaldırılan 'Yüzleşme' dizisinden sonra yeni sezonda TRT 1'de ekrana gelen 'Gönül Dağı' dizisinde 'Dilek' karakteriyle ekranlara geri döndü.
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        Haberler Magazin Gönül Dağı'nın mülayim Dilek'i Gülsim Ali yurt dışı yolcusu! Kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi için ailesinden veto yemişti...
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