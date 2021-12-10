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    • Magazin
    • 10.12.2021 18:14
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    • 10.12.2021 18:14
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    Diziden ayrıldıktan sonra dikiş tutturamayınca...! Arka Sokaklar'ın iki eski oyuncusu geri dönüyor yuvadan ayrı kalamadılar!

    Kadrodan bir çok ünlü oyuncunun çıktığı Arka Sokaklar dizisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni sezonda yaprak dökümü yaşamıştı. Bir çok başarılı oyuncunun çıktığı diziden güzel haber geldi. Bilindiği üzere Zeliş, Tekin, Metin, Ali, Bahar karakterlerini canlandıran oyuncular Yüsra Geyik, Alp Korkmaz, Onur Bay, Merve Oflaz ve Furkan Yüksel diziden ayrılmıştı. Güzel haber de tam bu noktada geliyor. Bu oyunculardan bazıları geri dönüyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Arka Sokaklar’ın eski oyuncuları geri dönüyor!

    Arka Sokaklar dizisinden ayrılan iki oyuncu geri dönme kararı aldı. Kanal D'nin efsane polisiye dizisinden iki güzle haber geldi. Cuma akşamlarının reyting rekortmeni Arka Sokaklar'da bir süredir ipini koparan gidiyordu. İzleyiciyi peş peşe üzen ayrılık haberlerine son olarak Zafer Ergin eklenmişti. İddiaya göre Ergin diziden ayrılıp başka bir projeye dahil olacaktı. Ancak yapımdan yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti. Sevilen diziden bu kez ayrılık değil kavuşma haberi geldi. İşte detaylar...

    İKİ İSİM BİRDEN GELİYOR!

    İlk bölümlerden beri kadroda olan iki isim yuvaya geri dönüyor.

    607. bölüme kadar adından söz ettirerek gelmeyi başaran Arka Sokaklar'da fırtınalar estirmeye geliyorlar. Dizinin Zeliş'i ve Tekin'i ailesine kavuşacak.

    Tekin ve Zeliş karakteri geçtiğimiz sezon Arka Sokaklar dizisinden ayrılmış ve 15 yıllık macera bitmişti.

    DİKİŞ TUTTURAMADILAR!

    Genç oyuncu Onur Bay Son daha sonra Son Yaz adlı dizi ile anlaşmıştı. Ancak dizi erkenden final yaparak ekranlara veda etmişti.

    Bu gelişmenin ardından Arka Sokaklar hayranları Yüsra Geyik ve Onur Bay'ın yeniden kadroya dahil olmasını istemişti.

    İki genç oyuncu rol gereği yurt dışına giderek diziden ayrılmışlardı.

        YÜSRA GEYİK VE ONUR BAY...

        Kulislere düşen iddilara göre Onur Bay ve Yüsra Geyik yeniden Arka Sokaklar dizisi kadrosuna dahil olacak.

        Konuşulanlara göre Tekin ve Zeliş ailesindne ayrı kalmaya dayanamayacak ve ilerleyen bölümlerde yeniden kadroya dahil olacak.

        Bilindiği gibi daha Önce Metin de yurt dışına gitmiş ve uzun bir aranın ardından yeniden kadroya geri dönmüştü.

        KARDEŞLER YENİDEN BİR ARADA!

        Zeliha ve Tekin karaktelerinin de benzer bir sahneyle geri döneceği iddia edildi.

        Yüsra Geyik ve Onur Bay'ın geri döneceği iddiası Arka Sokaklar dizisi hayranlarını mutlu etti.

        Bu iddiaların ardından ne iki genç oyuncudan ne de yapımcılardan şu ana kadar bir açıklama gelmiş değil. Hep birlikte bekleyip göreceğiz..

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        Haberler Magazin Diziden ayrıldıktan sonra dikiş tutturamayınca...! Arka Sokaklar'ın iki eski oyuncusu geri dönüyor yuvadan ayrı kalamadılar!
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