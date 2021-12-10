Diziden ayrıldıktan sonra dikiş tutturamayınca...! Arka Sokaklar'ın iki eski oyuncusu geri dönüyor yuvadan ayrı kalamadılar!

Arka Sokaklar dizisinden ayrılan iki oyuncu geri dönme kararı aldı. Kanal D'nin efsane polisiye dizisinden iki güzle haber geldi. Cuma akşamlarının reyting rekortmeni Arka Sokaklar'da bir süredir ipini koparan gidiyordu. İzleyiciyi peş peşe üzen ayrılık haberlerine son olarak Zafer Ergin eklenmişti. İddiaya göre Ergin diziden ayrılıp başka bir projeye dahil olacaktı. Ancak yapımdan yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti. Sevilen diziden bu kez ayrılık değil kavuşma haberi geldi. İşte detaylar...
İKİ İSİM BİRDEN GELİYOR!
İlk bölümlerden beri kadroda olan iki isim yuvaya geri dönüyor.
607. bölüme kadar adından söz ettirerek gelmeyi başaran Arka Sokaklar'da fırtınalar estirmeye geliyorlar. Dizinin Zeliş'i ve Tekin'i ailesine kavuşacak.
Tekin ve Zeliş karakteri geçtiğimiz sezon Arka Sokaklar dizisinden ayrılmış ve 15 yıllık macera bitmişti.
DİKİŞ TUTTURAMADILAR!
Genç oyuncu Onur Bay Son daha sonra Son Yaz adlı dizi ile anlaşmıştı. Ancak dizi erkenden final yaparak ekranlara veda etmişti.
Bu gelişmenin ardından Arka Sokaklar hayranları Yüsra Geyik ve Onur Bay'ın yeniden kadroya dahil olmasını istemişti.
İki genç oyuncu rol gereği yurt dışına giderek diziden ayrılmışlardı.