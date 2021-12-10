Acun Ilıcalı'dan teklif gelince rolü kaptı! Diriliş Ertuğrul'da düşmanı baltasıyla yıkan Turgut Alp dönüyor!

Acun Ilıcalı'dan teklif gelince rolü kaptı! Diriliş Ertuğrul'da düşmanı baltasıyla yıkan Turgut Alp geri dönüyor. Diriliş Ertuğrul'un efsanesi yeni projesiyle çok konuşulacak. Canlandırdığı tarihi karakter Turgut Alp ile hafızalara kazınan ve son olarak Malazgirt 1071 filminde Sultan Alparslan'ı canlandıran Cengiz Coşkun yeni sezonda Yavuz dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Dizide Osmanlı Devleti'nin 9. padişahı Yavuz Sultan Selim'i canlandıracak ünlü oyuncuya pek çok ünlü isim eşlik edecek. Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçüköse, Yıldırım Memişoğlu ve Survivor 2020'nin yıldız isimlerinden Yasin Obuz'un Yavuz dizisinin kadrosunda yer aldığı netleşti.

YENİ PROJESİ KONUŞULUYORDU

Cengiz Coşkun dijital platformda yayınlanacak ve Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacak. Dizide Hafsa Hatun'u ise Hazal Filizküçükköse oynayacak.