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    • Magazin
    • 10.12.2021 10:36
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    • 10.12.2021 10:36
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    Acun Ilıcalı'dan teklif gelince rolü kaptı! Diriliş Ertuğrul'da düşmanı baltasıyla yıkan Turgut Alp dönüyor!

    2014-2019 yılları arasında ekranlarda olan Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Turgut Alp karakteriyle büyük beğeni toplayan Cengiz Coşkun yeni projesiyle ekranlara merhaba demeye hazırlanıyor. Çekimlerinin yakın zamanda başlaması beklenen Yavuz dizisinde rol alacak ünlü oyuncuya Hazal Filiz Küçüköse, Yıldırım Memişoğlu ve Survivor 2020'nin yıldız isimlerinden Yasin Obuz'un eşlik edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Yasin Obuz, padişahın en sadık adamlarından birisi olarak ekranlarda olacak. Yavuz Sultan Selim'i Cengiz Coşkun'un canlandıracağı Yavuz dizisinin kadrosunda ayrıca Murat Arkın ve Aydan Şener gibi ünlü isimler de oynayacak.

    Diriliş Ertuğrul’un yıldızı o diziyle geri dönüyor!

    Acun Ilıcalı'dan teklif gelince rolü kaptı! Diriliş Ertuğrul'da düşmanı baltasıyla yıkan Turgut Alp geri dönüyor. Diriliş Ertuğrul'un efsanesi yeni projesiyle çok konuşulacak. Canlandırdığı tarihi karakter Turgut Alp ile hafızalara kazınan ve son olarak Malazgirt 1071 filminde Sultan Alparslan'ı canlandıran Cengiz Coşkun yeni sezonda Yavuz dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Dizide Osmanlı Devleti'nin 9. padişahı Yavuz Sultan Selim'i canlandıracak ünlü oyuncuya pek çok ünlü isim eşlik edecek. Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçüköse, Yıldırım Memişoğlu ve Survivor 2020'nin yıldız isimlerinden Yasin Obuz'un Yavuz dizisinin kadrosunda yer aldığı netleşti.

    YENİ PROJESİ KONUŞULUYORDU

    Cengiz Coşkun dijital platformda yayınlanacak ve Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacak. Dizide Hafsa Hatun'u ise Hazal Filizküçükköse oynayacak.

    Çekimlerinin yakın zamanda başlaması beklenen Yavuz dizisinde rol alacak ünlü oyuncuya Hazal Filiz Küçüköse, Yıldırım Memişoğlu ve Survivor 2020'nin yıldız isimlerinden Yasin Obuz'un eşlik edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

    Yasin Obuz, padişahın en sadık adamlarından birisi olarak ekranlarda olacak.

        Yavuz Sultan Selim'i Cengiz Coşkun'un canlandıracağı Yavuz dizisinin kadrosunda ayrıca Murat Arkın ve Aydan Şener gibi ünlü isimler de oynayacak.

        CENGİZ COŞKUN KİMDİR?

        Cengiz Coşkun 29 Nisan 1982'de dünyaya geldi. Aslen Bulgaristan göçmenidir. Spor Akademisi mezunu olan oyuncu aynı zamanda profesyonel basketbolcudur.

        2002 senesinde Best Model seçilerek oyunculuk ve modellik kariyerine başlayan Cengiz Coşkun televizyon dünyasına 2005 yılında Rüzgarlı Bahçe dizisi ile adım attı.

            2012 yılında gösterime giren Fetih 1453'tür. Ardından Dağ filminde oynayan oyuncu 2013 yılından itibaren Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının üçüncü sezonunda mücadele etmeye başlamıştır ancak yarışmanın 94. gününde elenmiştir. Diriliş Ertuğrul'daki Turgut Alp karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuştu.
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            Haberler Magazin Acun Ilıcalı'dan teklif gelince rolü kaptı! Diriliş Ertuğrul'da düşmanı baltasıyla yıkan Turgut Alp dönüyor!
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