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    • Magazin
    • 09.12.2021 11:20
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    • 09.12.2021 11:31
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    Demet Özdemir Melis Sezen'i böyle dövdü! O bakışlar her şeyi pazara çıkardı! Demet Özdemir'in Nebahat Çehre gerçeği şoke etti

    Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nin en çok konuşulan isimlerindendi Melis Sezen ve Demet Özdemir. Demet Özdemir, gecede yaptığı dansla çok konuşulurken, Melis Sezen de akıllara zarar ödül konuşması ve derin göğüs dekoltesiyle olaya yaratmıştı. Gecenin detayları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Demet Özdemir ile Melis Sezen'e ait öyle bir video ortaya çıktı ki, gören herkes 'Demet, Melis'i gözleriyle dövmüş' demeden edemedi. Öte yandan Demet Özdemir hakkında Nebahat Çehre gerçeği de herkesi şaşkına çevirdi.

    Demet Özdemir Melis Sezen’i böyle dövdü!

    Demet Özdemir Melis Sezen'i böyle dövdü! O bakışlar her şeyi pazara çıkardı! Demet Özdemir'in Nebahat Çehre gerçeği şoke etti... Bir yanda son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, diğer bir yanda Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle geçtiğimiz yıla damgasını vuran Melis Sezen. İki genç yıldız önceki gün verilen Altın Kelebek'lerde, geceye damga vurdu. Ancak günler sonra öyle bir detay ortaya çıktı ki görenler 'Demet, Melis'i bakışlarıyla dövmüş' demeden edemedi. İşte o anlar...

    Demet Özdemir Melis Sezen'i böyle dövdü! O bakışlar her şeyi pazara çıkardı! Demet Özdemir'in Nebahat Çehre gerçeği şoke etti

    Sevilerek izlenen Sadakatsiz dizisinde yer alarak adını bir kez daha duyuran başarılı oyuncu, ödül alarak da bunu taçlandırmıştı.

    Ödül töreninde giymiş olduğu beyaz derin dekolteli elbise gündeme bomba gibi düşerken; ödül töreni sırasında "Bunu tutuyorum çünkü şuan elimde" yorumu ise sosyal medyada çok konuşulmuştu.

        Diğer bir yanda da Demet Özdemir var. Gecenin sponsoru olan markanın yüzü olan Demet Özdemir, güzelliğiyle göz kamaştırdı.

        Pek çok sosyal medya kullanıcısı Demet Özdemir'in elbisesini, Nebahat Çehre'nin canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu'nun elbisesine benzetmekten kendisini alamadı.

        Ancak geceye sonradan ortaya çıkan bir görüntü damgasını vurdu. Altın Kelebek Ödül Töreni öncesinde fotoğraf çekilen Demet Özdemir, karşısından Melis Sezen'i görünce öyle bir bakış attı ki, ağızlar açık kaldı.

            Demet Özdemir'in hem ödül törenindeki fotoğraf çekimi sırasında hem de sahnede Melis Sezen'e ödül verdiği anlardan attığı bakışlar sosyal medyaya damgasını vurdu.

            Reklam filmi için bir araya sık sık gelen Melis Sezen Demet Özdemir'in böyle bir olayla akıllarda kalması ise aralarında bir sorunun olup olmadığını düşündürdü.

            Birçok sosyal medya kullanıcısı ise konu hakkında; "Sanki geceyi kendisi düzenliyor", "Bir hasetlenme var", "Kıskanmıştır. Kadın hem ondan güzel, hem de yetenekli. " yorumları ise arka arkaya geldi.
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            Haberler Magazin Demet Özdemir Melis Sezen'i böyle dövdü! O bakışlar her şeyi pazara çıkardı! Demet Özdemir'in Nebahat Çehre gerçeği şoke etti
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