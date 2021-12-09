Demet Özdemir Melis Sezen'i böyle dövdü! O bakışlar her şeyi pazara çıkardı! Demet Özdemir'in Nebahat Çehre gerçeği şoke etti... Bir yanda son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, diğer bir yanda Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle geçtiğimiz yıla damgasını vuran Melis Sezen. İki genç yıldız önceki gün verilen Altın Kelebek'lerde, geceye damga vurdu. Ancak günler sonra öyle bir detay ortaya çıktı ki görenler 'Demet, Melis'i bakışlarıyla dövmüş' demeden edemedi. İşte o anlar...
Sevilerek izlenen Sadakatsiz dizisinde yer alarak adını bir kez daha duyuran başarılı oyuncu, ödül alarak da bunu taçlandırmıştı.
Ödül töreninde giymiş olduğu beyaz derin dekolteli elbise gündeme bomba gibi düşerken; ödül töreni sırasında "Bunu tutuyorum çünkü şuan elimde" yorumu ise sosyal medyada çok konuşulmuştu.