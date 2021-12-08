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    • Magazin
    • 08.12.2021 14:02
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    • 08.12.2021 17:41
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    Teşkilat'ta ciğerleri paramparça edecek ayrılık iddiası! Kafasına silahı dayadı ve...

    Pazar günlerine damgasını vurmaya devam eden Teşkilat dizisinde Serdar'ın kafasına silahı dayayıp intihar etme girişimi 26. bölüm fragmanında şok etkisi yarattı. Son bölümde ekibin Doğu Akdeniz'deki anlaşmayı tamamlaması için kurtarması gereken çok önemli biri öne çıkmıştı. Bunun için Serdar ve Zehra'nın Almanya'da işleri yoluna koyması gerekmekteydi. Serdar'ın yaşadıklarına dair tüm gerçeklerin ortaya çıkacağı bir anda Ceren devreye girmişti. Teşkilat 26. bölüm fragmanında Çağlar Ertuğrul tarafından canlandırılan Serdar karakterinin kafasına silah dayayıp intihar girişiminde bulunması herkesi şaşırttı. Diziden ayrılıyor iddiaları ise ayyuka çıktı.

    takvim.com.tr
    Teşkilat’ta yeni bir ayrılık mı yaşanacak?

    Teşkilat'ta ciğerleri paramparça edecek ayrılık iddiası! Kafasına silahı dayadı ve tetiğe bastı. Pazar akşamlarının ilgiyle takip edilen aksiyon dizisi Teşkilat'ta Serdar'ın intihar girişimi şok etti. Yıldırım'ın iyice köşeye sıkıştığı geçen haftaki bölümde Libya'da gerçekleşen patlama Halit ve ekibi zor durumda bırakmıştı. Yıldırım'ın planıyla Serdar ve Zehra kendilerini yeni bir bilmecenin içinde buldu. İkili Libya'daki problemi çözmek için Ceren'in de içinde bulunduğu yeni bir oyun kurmuştu. Serdar'ın kafasına silahı dayayıp tetiğe basıyor olması seyircilerin aklına "Teşkilat'ta yeni bir ayrılık mı yaşanacak?" sorusunu getirdi.

    VEDA MI EDİYOR?

    Teşkilat 26. bölüm fragmanında Çağlar Ertuğrul tarafından canlandırılan Serdar karakterinin kafasına silah dayayıp intihar girişiminde bulunması herkesi şaşırttı.

    Bu gelişmeler neticesinde diziden ayrılıyor iddiaları ise ayyuka çıktı. Ancak bu soru 12 Aralık Pazar günü yayınlanacak 26. bölümde netleşecek.

    ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?

    Çağlar Ertuğrul 5 Kasım 1987'de Karşıyaka, İzmir'de doğdu. 2005 yılında Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2011 yılında Koç Üniversitesi, makine mühendisliği bölümünü bitirdi. Burada ilk kez tiyatro ile tanıştı.

        13 Nisan 2009 tarihinde ilk kez Koç Üniversitesi'nde "Romeolar ve Julietler" adlı bir oyunda oynayarak sahne aldı. Ardından çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Üniversite'den mezun olduktan sonra Vahide Gördüm'ün 35 Buçuk Akademisi'nde 1 yıl eğitim gördü.

        Benim İçin Üzülme dizisinden teklif gelmesiyle birlikte makine mühendisliğinden vazgeçip oyunculuk kariyerine odaklandı.2016-2017'de West Hollywood, Lee Strasberg Tiyatro ve Film Okulu'nda metot oyunculuğu ve doğaçlama komedi üzerine konservatuvar eğitimi aldı.

        Oyuncu 2014 yılında Kurt Seyit ve Şura ve Boynu Bükükler gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2015'de Burak Aksak'ın yazıp yönettiği komedi filmi Bana Masal Anlatma'da yer aldı ve Medcezir isimli televizyon dizisinde oynadı. 2016'da aksiyon filmi Dağ 2 vizyona girdi ve o senenin en çok izlenen sinema filmi oldu.

            2019 ve 2020 yıllarında Afili Aşk isimli televizyon dizisinde Burcu Özberk ile birlikte oynadı. Buradaki rolü ile 46. Altın Kelebek Ödülleri'nde Romantik Komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü aldı. 2021'de Teşkilat isimli aksiyon dizisinin başrolünde yer aldı. 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu kategorilerisinde ödüle aday gösterildi.
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