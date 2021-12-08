Teşkilat'ta ciğerleri paramparça edecek ayrılık iddiası! Kafasına silahı dayadı ve tetiğe bastı. Pazar akşamlarının ilgiyle takip edilen aksiyon dizisi Teşkilat'ta Serdar'ın intihar girişimi şok etti. Yıldırım'ın iyice köşeye sıkıştığı geçen haftaki bölümde Libya'da gerçekleşen patlama Halit ve ekibi zor durumda bırakmıştı. Yıldırım'ın planıyla Serdar ve Zehra kendilerini yeni bir bilmecenin içinde buldu. İkili Libya'daki problemi çözmek için Ceren'in de içinde bulunduğu yeni bir oyun kurmuştu. Serdar'ın kafasına silahı dayayıp tetiğe basıyor olması seyircilerin aklına "Teşkilat'ta yeni bir ayrılık mı yaşanacak?" sorusunu getirdi.

VEDA MI EDİYOR?

Teşkilat 26. bölüm fragmanında Çağlar Ertuğrul tarafından canlandırılan Serdar karakterinin kafasına silah dayayıp intihar girişiminde bulunması herkesi şaşırttı.