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    • Magazin
    • 08.12.2021 13:29
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    • 08.12.2021 13:29
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    Survivor 2022 All Star'da geçmişin fırtınası esecek! Kim var kim yoksa geliyor isimler tek tek sızdırıldı

    Survivor 2022 All Star için artık geriye 2.5 ay kaldı. 2022'nin şubat ayında yayınlanması beklenen yarışmaya bomba isimler katılıyor. Her yıl tv8 ekranlarında hafta içi belirli günlerde izleyicisiyle buluşan Survivor'da 2022 yılında bomba isimlerle ekranlarda olacak. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Nişantaşı Üniversitesi ve Acun Medya Akademi'yle ortak bir şekilde hayata geçirilen projede öğrencilerle buluştu. Ilıcalı burada Survivor 2022 All Star kadrosu ile ilgili gerekli duyurunun yapılacağını söyledi. Survivor All Star 2022 kadrosunun belli olduğunu ifade eden Ilıcalı detayların ilerleyen günlerde açıklanacağını belirtse de internette pek çok söylenti dolaşıyor.

    Survivor 2022 All Star’da geçmişin fırtınası esecek! Kim var kim yoksa geliyor isimler tek tek sızdırıldı

    Survivor 2022 All Star'da geçmişin fırtınası esecek! Kim var kim yoksa geliyor isimler tek tek sızdırıldı. Kadroda öyle isimler var ki kimsenin aklının ucundan geçmez. tv8 ekranlarında her yıl yayınlanan Survivor isimli yarışma programı gelecek yıl All Star formatıyla yine ekranlarda olacak. Yarışmanın sıkı takipçileri Acun Medya'dan yarışmacılar hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Yine Gönüllüler ve Ünlüler formatında yapılacak yarışmayla ilgili açıklama yapan Ilıcalı, yarışmacıların isimlerinin çok yakında duyurulacağını belirtse de internette pek çok sızıntı bilgi yer almaya başladı bile...

    KADRO BELLİ OLDU

    Acun Ilıcalı gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu. Büyük ihtimal pazartesi veya salı günü açıklayacağız. Ben de heyecanla bekliyorum isimleri." dedi.

    tv8 ekranlarında her yıl yayınlanan Survivor isimli yarışma programı gelecek yıl All Star formatıyla yine ekranlarda olacak. Yarışmanın sıkı takipçileri Acun Medya'dan yarışmacılar hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Nişantaşı Üniversitesi'yle ortak bir şekilde hayata geçirilen AcunMedya Akademi'de öğrencilerle bir araya geldi ve kendisine Survivor 2022 All Star ile ilgili de bir soru yöneltildi. Yine Gönüllüler ve Ünlüler formatında yapılacak yarışmayla ilgili açıklama yapan Ilıcalı, yarışmacıların isimlerinin büyük ihtimalle pazartesi ve salı günü duyurulacağını söyledi.

    SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSUNDA KİMLER VAR?

    Eski yarışmacılarla görüşmeleri sürdüren Ilıcalı'nın Barış Murat Yağcı, Aleyna Aleyna Kalaycıoğlu, Yasin Obuz, Yunus Emre Özden, Gökhan Keser, Aycan Yanaç, Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik, Berkan Karabulut, Gizem Kerimoğlu ve Merve Aydın ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

        Survivor 2021 yarışmasının finaline kısa zaman kala All Star çalışmalarına başlayan Acun Ilıcalı, TV8 ekranlarından yayınlanan Survivor Panaroma programına konuk olmuş ve 2022 yılı Survivor All Star yarışında görmek istediği isimleri açıklamıştı.

        Henüz hiçbir netlik olmadığını belirten Acun Ilıcalı; "Anıl Berk, Sercan, Berkan, Ogeday, Evrim, Elif, Seda, Sude" isimlerine teklif gideceğini belirtmişti. Mert için de bir oylama yapacağını duyuran Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın 10'a yakın ismini programın seyircisine duyurmuştu. O günden bugüne merak ile beklenen Survivor All Star 2022 kadrosu, sosyal medya fenomeni Ata Benli tarafından geçtiğimiz gün ifşa edildi.

        Acun Ilıcalı'nın açıklamalarının ardından merakla beklenen 2022 yılı Survivor All Star kadrosu belli oldu. Sosyal medya fenomeni Ata Benli'nin ulaştığı Survivor All Star 2022 kadrosu fenomen tarafından çekilen bir video ile ifşa edildi.

            İfşa üzerine ifşa yapan Ata Benli, Survivor All Star 2022 kadrosuna katılacağını iddia ettiği 20 ismi tek tek açıkladı. Geriye kalan 2 isim ile de ilgili açıklama gerçekleştiren Ata Benli; "22 ismin 20'sini sizlere açıklayacağım. Diğer iki isimden biri kesin diğeri ise açıklama yapmamı istemedi" ifadelerini kullandı. Öte yandan Ata Benli'nin ifşa ettiği o isimler Survivor seyircisini şoke etmeyi başardı.

            Geçtiğimiz gün çektiği video ile milyonlarca kişi tarafından izlenen sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor All Star yarışında dahil olacak 22 ismin 20'sini açıkladı.
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