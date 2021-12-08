Nedeni ortaya çıktı kimse bunu beklemiyordu! Sadakatsiz Asya'nın saç hareketinin gizemi çözüldü! Dizide habire saçlarını düzeltiyordu!

Kanal D'nin her hafta Çarşamba günü izleyici karşısına çıkartılan dizisi Sadakatsiz yeni bölümleriyle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in oynadığı fenomen dizi ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti. Cansu Dere'nin canlandırdığı Asya karakterinin dizinin ilk bölümüden itibaren sık sık saçlarını yana doğru atması izleyiciyi çileden çıkartıyordu. Asya'nın bu hareketinin sırrı çözüldü. Kimse bu ihtimali düşünemedi.
ASYA'NIN SAÇ HAREKETİ NE ANLAMA GELİYOR?
Dizinin izleyicileri Cansu Dere'nin bu hareketi için sürekli "Saçını düzeltmesine takılmaktan diziyi izleyemiyoruz" yorumunda bulunuyor.
Cansu Dere'nin hayat verdiği Asya'nın bu hareketi bilinçli yaptığı ortaya çıktı.
Sadakatsiz dizisinin BBC Studios'un 'Doctor Foster' isimli dizisiden uyarlama olduğu zaten biliniyor.
Asya'nın saç hareketini orjinal dizideki karakterin de yaptığı ortaya çıktı.
Görünen o ki Cansu Dere, Sadakatsiz dizisine hazırlanırken orjinal hikayeyi de izlemiş ve karakteri o kadar özümsemiş ki bu hareketi de atlamamış.