Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 09.12.2021 14:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.12.2021 14:14
    ABONE OL

    Nedeni ortaya çıktı kimse bunu beklemiyordu! Sadakatsiz Asya'nın saç hareketinin gizemi çözüldü! Dizide habire saçlarını düzeltiyordu!

    Dizi sektörünün en çok konululan yapımı Sadakatsiz'in yeni bölümlerinde yer yerinden oynamaya devam ediyor. Bir türlü kavuşamayan aşıklar Asya ve Aras'ın önüne sık sık engeller çıkmaya devam ediyor. Volkan'ın Asya'yı geri kazanmak için Ali'yi öne sürmesi izleyicilere saç baş yoldurtuyor. Ali'nin babasını dinleyip Asya'nın hayatına müdahale etmesi herkesi sinir krizine sokuyor. Asya, Aras ve Volkan üçgeninde sular durulmazken dizi ile ilgili ilk bölümlerden itibaren dikkat çeken bir detayın sırrı aylar sonra çözüldü.

    Sadakatsiz Asya’nın saç hareketinin gizemi çözüldü!

    Kanal D'nin her hafta Çarşamba günü izleyici karşısına çıkartılan dizisi Sadakatsiz yeni bölümleriyle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in oynadığı fenomen dizi ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti. Cansu Dere'nin canlandırdığı Asya karakterinin dizinin ilk bölümüden itibaren sık sık saçlarını yana doğru atması izleyiciyi çileden çıkartıyordu. Asya'nın bu hareketinin sırrı çözüldü. Kimse bu ihtimali düşünemedi.

    ASYA'NIN SAÇ HAREKETİ NE ANLAMA GELİYOR?

    Dizinin izleyicileri Cansu Dere'nin bu hareketi için sürekli "Saçını düzeltmesine takılmaktan diziyi izleyemiyoruz" yorumunda bulunuyor.

    Cansu Dere'nin hayat verdiği Asya'nın bu hareketi bilinçli yaptığı ortaya çıktı.

    Sadakatsiz dizisinin BBC Studios'un 'Doctor Foster' isimli dizisiden uyarlama olduğu zaten biliniyor.

    Asya'nın saç hareketini orjinal dizideki karakterin de yaptığı ortaya çıktı.

    Görünen o ki Cansu Dere, Sadakatsiz dizisine hazırlanırken orjinal hikayeyi de izlemiş ve karakteri o kadar özümsemiş ki bu hareketi de atlamamış.

        Hatta o kadar ki sadece saçıyla oynaması değil, saç şekli ve üzerindeki kıyafetler bile neredeyse aynı.

        Doctor Foster dizisindeki Gemma Foster'ın üzerindeki bej renkli pardesüye dikkat ederseniz Asya'nın da benzer kıyafetler giydiğini göreceksiniz.

        SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Volkan'a sürpriz bir ziyaretçi gelirken, Aras'ın mahkeme sonrası Tekirdağ'a dönüşü ile dava sonucu merak konusu olur.

        Leyla'nın, Asya ve Aras'ı fotoğraflarla tehdit etmesi üzerine gözler Aras'ın boşanma davasının sonucuna çevrilir.

        Aras'ın Londra'ya dava için dönmesinin ardından gergin günler yaşayan Asya için Ali'yle yaşadığı problemlere çözüm aramak öncelik iken, Derya'nın doğum gününde gelen ani bir haber herkesi derinden üzecektir.

        Volkan'a sürpriz bir ziyaretçi gelirken, Aras'ın mahkeme sonrası Tekirdağ'a dönüşü ile dava sonucu merak konusu olur.

        Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş' in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

        Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li anketçi CHP’li seçmenlere tepki gösterdi
        Haberler Magazin Nedeni ortaya çıktı kimse bunu beklemiyordu! Sadakatsiz Asya'nın saç hareketinin gizemi çözüldü! Dizide habire saçlarını düzeltiyordu!
            SON DAKİKA