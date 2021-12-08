Nedeni ortaya çıktı kimse bunu beklemiyordu! Sadakatsiz Asya'nın saç hareketinin gizemi çözüldü! Dizide habire saçlarını düzeltiyordu!

Hatta o kadar ki sadece saçıyla oynaması değil, saç şekli ve üzerindeki kıyafetler bile neredeyse aynı.

Doctor Foster dizisindeki Gemma Foster'ın üzerindeki bej renkli pardesüye dikkat ederseniz Asya'nın da benzer kıyafetler giydiğini göreceksiniz.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Volkan'a sürpriz bir ziyaretçi gelirken, Aras'ın mahkeme sonrası Tekirdağ'a dönüşü ile dava sonucu merak konusu olur.