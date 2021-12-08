İki ismin daha fişi çekildi yeni bölümlerde olmayacaklar! Gözyaşlarının dinmediği Bir Zamanlar Çukurova'dan iki ayrılık haberi daha!

ATV'nin 4 yıldır ekranlarda olan dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar bitmek bilmiyor. Oyuncu ve hikayenin değiştiği dizide eski çok az oyuncu kaldı. Vahide Perçin'in gidişiyle başlayan ayrılık furyası Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Kerem Alışık gibi isimlerle devam etti. Yeni oyuncular da gelse izleyiciler eski oyuncuların çıkmasını hiç istemedi. Yaprak dökümünün devam ettiği sevilen diziden iki kişi daha gidiyor. Peki bu kez kimler diziye veda ediyor? İlk bölümden bu yana kadroda olan iki ismin bileti kesildi.
Şimdilerde başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hülya Darcan ve İlayda Çevik gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde izleyiciyi üzen bir gelişme yaşandı.
Dizide bir süredir devam eden vedalara iki yenisi daha eklendi.
Ekranların iddialı dizisinde ilk bölümlerden beri kadroda olan o oyuncuların fişi çekildi.
Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten karakterini canlandıran güzel oyuncu Selin Genç'in projeye veda edeceği ortaya çıktı.
Diziyle birlikte tanınan Selin Genç Ocak ayı itibariyle Adana'ya veda edecek.