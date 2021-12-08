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    • Magazin
    • 09.12.2021 14:18
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    • 09.12.2021 14:19
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    İki ismin daha fişi çekildi yeni bölümlerde olmayacaklar! Gözyaşlarının dinmediği Bir Zamanlar Çukurova'dan iki ayrılık haberi daha!

    Bir Zamanlar Çukurova'dan iki ayrılık haberi daha geldi. Reyting rekortmeni diziden iki isim daha ayrılıyor. 4 sezondur ATV ekranlarında fırtınalar estiren ve Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ayrılıklar bitmiyor. Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Melike İpek Yalova, Hande Soral derke 'gitmez' denilen o iki isim de gidiyor.

    Gözyaşlarının dinmediği Bir Zamanlar Çukurova’dan bir ayrılık haberi daha

    ATV'nin 4 yıldır ekranlarda olan dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar bitmek bilmiyor. Oyuncu ve hikayenin değiştiği dizide eski çok az oyuncu kaldı. Vahide Perçin'in gidişiyle başlayan ayrılık furyası Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Kerem Alışık gibi isimlerle devam etti. Yeni oyuncular da gelse izleyiciler eski oyuncuların çıkmasını hiç istemedi. Yaprak dökümünün devam ettiği sevilen diziden iki kişi daha gidiyor. Peki bu kez kimler diziye veda ediyor? İlk bölümden bu yana kadroda olan iki ismin bileti kesildi.

    Şimdilerde başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hülya Darcan ve İlayda Çevik gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde izleyiciyi üzen bir gelişme yaşandı.

    Dizide bir süredir devam eden vedalara iki yenisi daha eklendi.

    Ekranların iddialı dizisinde ilk bölümlerden beri kadroda olan o oyuncuların fişi çekildi.

    Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten karakterini canlandıran güzel oyuncu Selin Genç'in projeye veda edeceği ortaya çıktı.

    Diziyle birlikte tanınan Selin Genç Ocak ayı itibariyle Adana'ya veda edecek.

        Bir diğer ayrılık haberi ise Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci'den geldi.

        Başarılı oyuncu Selin Yeninci'nin de diziden ayrılacağı konuşuluyor.

        Ancak yapım şirketinin Yeninci'nin ayrılmasını istemediği ve güzel oyuncunun durumunun henüz netlik kazanmadığı iddia ediliyor.

        SELİN YENİNCİ KİMDİR?

        16 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi.

        2006 yılında İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Lise yıllarında tiyatro bölümü başkanlığı yaptı.

        Lisans eğitimini 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünde tamamladı.

        Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

        2014 yılında Olur Olur sinema filmiyle ilk kez beyazperdede boy gösterdi. Aynı yıl Vicdan dizisinde ufak bir rolde yer alırken, 2016 yılında yayınlanan Toz Ruhu dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Avlu ve Yüz Yüze dizilerindeki performansıyla beğeni topladı.

        1988 doğumlu olan Selin Yeninci, 2021 yılı itibarıyla 33 yaşındadır ve bekardır. Selin Yeninci 1.64 metre boyunda, 52 kilo ve oğlak burcudur.

        SELİN GENÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten'e hayat veren Selin Genç, 26 Haziran 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

        Selin Genç, eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde de oyunculuk üzerine eğitim gördü.

        Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamakta ve Gülten karakterini canlandıran Selin Genç, 1.75 metre boyunda 54 kilo ve Yengeç burcu.
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        Haberler Magazin İki ismin daha fişi çekildi yeni bölümlerde olmayacaklar! Gözyaşlarının dinmediği Bir Zamanlar Çukurova'dan iki ayrılık haberi daha!
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