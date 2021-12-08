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    • Magazin
    • 08.12.2021 11:35
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    • 08.12.2021 11:35
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    Destan tüm rakiplerine havlu attırdı! Ortada ne Masumlar Apartmanı kaldı ne de Masterchef!

    7 Aralık Salı günü yayınlanan program ve diziler arasında kıran kırana bir mücadele yaşanırken birinci olan yapım duyuruldu. Dün açıklanan reyting sonuçlarına göre Total'de zirvede atv ekranlarında salı günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Destan dizisi birinci sırada yer aldı. Programın ardından 2. sırada Esra Erol'da programı yerini aldı. Son haftalarda Masumlar Apartmanı'nın peş peşe kötü sonuçlar almasıyla birlikte final yapacağına dair söylentiler kulislerde kulaktan kulağa geziniyor. Peş peşe gelen kötü sonuçların ardından gözler ise yayıncı kuruluşun alacağı karara çevrildi.

    takvim.com.tr
    Destan tüm rakiplerine havlu attırdı!

    Masumlar Apartmanı ve MasterChef'e reytinglerde soğuk duş, tüm rakipleri hüsranı yaşadı. Destan yine zirvenin sahibi oldu. 7 Aralık Salı günü sabah, öğle ve akşam kuşağında yayınlanan program ve dizilerin reyting sonuçları belli oldu. Bozdağ Film imzalı Destan Total reyting sonuçlarına göre zirvede yer alırken AB'de Masumlar Apartmanı 1. sıradaydı. Masumlar Apartmanı'nın Total'de her geçen hafta kan kaybetmesinin ardından final yapacağına dair iddialar kulislerde konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl ve bu sezon başı reyting sıralamasında genelde 1. ve 2. sırada yer alan dizinin kan kaybı sonrası final yapıp yapmayacağı ise merak ediliyor.

    DESTAN ZİRVEYE KURULDU

    Ekranların yeni fenomeni 'Destan', nefes kesen üçüncü bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile sosyal medya ve reytinglerin zirvesinde yer aldı.

    #DestanDizisi etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan 'Destan', Türkiye gündeminde birinci sırada ve dünya gündeminde yer alırken, reytinglerde de zirvedeydi.

    Destan, üçüncü bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,89 reyting ve %19,92 izlenme payı alarak birinci oldu. 20+ABC1'de ise %7,43 reyting ve %15,95 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

        Destan'ın üçüncü bölümünde, Dağ Obası'nın kızları ile birlikte esir olarak Gök Saray'a getirilen Akkız, zindana atıldı. Sarayın tüm gizli geçitlerine hakim olan Batuga, zindanın duvarından Akkız ile iletişim kurdu.

        Alpagu Han'ın durumunun belirsizliği nedeniyle Gök Saray'daki taht mücadelesi devam ederken, Ulu Ece'nin ısrarı ile Çolpan Hatun'un tutuklanıp yargılanmasına karar verildi. Sarayda detaylı biçimde sorgulanan Çolpan Hatun, Batuga'nın kritik müdahalesi sayesinde yakalanmaktan kurtuldu ancak altın vererek Dağ Obası'nın kızlarını kurtarmayı reddetti.

        Esaretten kurtulmayı beklerken Çolpan Hatun'un hamlesiyle hayal kırıklığı yaşayan Akkız, asiliği nedeniyle Ulu Ece'nin gazabına uğradı ve madende çalışmak üzere ölüme mahkum edildi. Tam bu sırada herkesi şaşırtarak ortaya atılan Batuga, Akkız'a sahip çıktı ve Temur'un da desteği ile Akkız'ın sarayda kalmasına karar verildi.

            Hastaymış gibi davranarak bir süredir olup biteni takip eden Alpagu Han'ın ortaya çıkması ortalığı karıştırdı. Sarayı işgal etmek üzere fırsat kollayan Balamir, ağabeyinin otoritesine karşı koyamayarak boyun eğdi ve kızı Kırçiçek'in Batuga ile evlenmesini kabul etti. Batuga ve Kırçiçek'in yüzükleri Akkız'ın gözleri önünde takıldı!
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