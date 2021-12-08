Destan tüm rakiplerine havlu attırdı! Ortada ne Masumlar Apartmanı kaldı ne de Masterchef!

Masumlar Apartmanı ve MasterChef'e reytinglerde soğuk duş, tüm rakipleri hüsranı yaşadı. Destan yine zirvenin sahibi oldu. 7 Aralık Salı günü sabah, öğle ve akşam kuşağında yayınlanan program ve dizilerin reyting sonuçları belli oldu. Bozdağ Film imzalı Destan Total reyting sonuçlarına göre zirvede yer alırken AB'de Masumlar Apartmanı 1. sıradaydı. Masumlar Apartmanı'nın Total'de her geçen hafta kan kaybetmesinin ardından final yapacağına dair iddialar kulislerde konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl ve bu sezon başı reyting sıralamasında genelde 1. ve 2. sırada yer alan dizinin kan kaybı sonrası final yapıp yapmayacağı ise merak ediliyor.
DESTAN ZİRVEYE KURULDU
Ekranların yeni fenomeni 'Destan', nefes kesen üçüncü bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile sosyal medya ve reytinglerin zirvesinde yer aldı.
#DestanDizisi etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan 'Destan', Türkiye gündeminde birinci sırada ve dünya gündeminde yer alırken, reytinglerde de zirvedeydi.
Destan, üçüncü bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,89 reyting ve %19,92 izlenme payı alarak birinci oldu. 20+ABC1'de ise %7,43 reyting ve %15,95 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.