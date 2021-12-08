Destan tüm rakiplerine havlu attırdı! Ortada ne Masumlar Apartmanı kaldı ne de Masterchef!

Masumlar Apartmanı ve MasterChef'e reytinglerde soğuk duş, tüm rakipleri hüsranı yaşadı. Destan yine zirvenin sahibi oldu. 7 Aralık Salı günü sabah, öğle ve akşam kuşağında yayınlanan program ve dizilerin reyting sonuçları belli oldu. Bozdağ Film imzalı Destan Total reyting sonuçlarına göre zirvede yer alırken AB'de Masumlar Apartmanı 1. sıradaydı. Masumlar Apartmanı'nın Total'de her geçen hafta kan kaybetmesinin ardından final yapacağına dair iddialar kulislerde konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl ve bu sezon başı reyting sıralamasında genelde 1. ve 2. sırada yer alan dizinin kan kaybı sonrası final yapıp yapmayacağı ise merak ediliyor.

DESTAN ZİRVEYE KURULDU

Ekranların yeni fenomeni 'Destan', nefes kesen üçüncü bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile sosyal medya ve reytinglerin zirvesinde yer aldı.