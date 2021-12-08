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    • Magazin
    • 08.12.2021 13:10
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    • 08.12.2021 18:06
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    Berdan Mardini'den göğüs dekolteli yeni tarzı sonrası Özcan Deniz açıklaması! Berdan Mardini'nin çıplak ceketli pozu olay oldu

    Eski eşinin yasak aşk skandalıyla gündemden düşmeyen Berdan Mardini son hali ile gündemde. Son dönemde eski eşi Fatoş Yelliler ile sık sık adından söz ettiren şarkıcı, "Yeni fotolar" dedi son hali ile takipçilerinin karşısına çıktı. Mardini'nin içine bir şey giymeden tercih ettiği ceketine "Hiç yakışmamış" yorumları yağmıştı. Bu pozdaki haliyle şarkıcı Özcan Deniz'e benzetilen Berdan Mardini konu hakkında açıklama yaptı. İşte Berdan Mardini'den Özcan Deniz açıklaması.

    Berdan Mardini’den Özcan Deniz açıklaması!

    Berdan Mardini'den göğüs dekolteli yeni tarzı sonrası Özcan Deniz açıklaması! Berdan Mardini'nin çıplak ceketli pozu olay oldu... Son dönemde eski eşi ve çocuklarının annesi olan Fatoş Yelliler ile yaşadıklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Berdan Mardini, önceki gün Instagram hesabından öyle bir fotoğraf paylaştı ki ortalık birbirine girdi. Son imajıyla dikkat çeken Berdan Mardini, ünlü şarkıcı Özcan Deniz'e benzetildi. Bugün ünlü türkücüden iddialara ilk kez cevap geldi.

    Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile birlikte olduğu dönemde adı sıkça duyulan iş insanı Gökhan Göz, Berdan Mardini'nin eski karısı Fatoş Yelliler ile aşkını ilan etti. Ünlü modacı söylentiler çıkmadan önce, "Konuşursam insan içine çıkamazlar" diyerek, ayrılık nedeninin 'yasak aşk' olduğunu itiraf etmişti.

    Açıklamada geçen kişinin Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler olduğu öne sürülmüştü. Yelliler, hakkında çıkan haberlerin ardından, "Ben Berdan Mardini ile boşanma arifesindeyken Gökhan Bey ile tanışmıştım, kendisinin bundan haberi yoktu ve bu sebeplerden dolayı kendisi ailesiyle çok büyük sorunlar yaşadı." açıklamasını yaparak, özür dilemişti.

        "HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

        Göz, Fatoş Yelliler'in bu sözlerinin ardından, "Özrünü kabul etmiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Fatoş Yelliler'i destekleyen her kadın da onun gibi mezhebsizdir." şeklinde sert konuşmuştu. Açıklamasının ardından kısa bir süre sonra Gülşah Saraçoğlu ile 5. kez barışan ve çok geçmeden birlikteliklerine son veren Gökhan Göz'den şaşırtıcı bir paylaşım geldi. Göz, bir dönem adının 'yasak aşk' iddialarına karıştığı Fatoş Yelliler ile birlikte yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.

        İş insanı, Yelliler ile Karadağ'ın Budva şehrinde verdikleri pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşarak, birlikteliğini ilan etmişti.

        Çocuklarıyla vakit geçiren ve konserlerine devam eden Berdan Mardini ilginç paylaşımlara imza attı. Ceketin altına hiçbir şey giymeyen Berdan Mardini paylaşımına "Yeni fotolar lazım bana. Valla çekmem lazım ama ben bir deneme yapım dedim" notunu düştü.

            GÖRENLER ŞOKE OLDU

            Mardini'yi bu halde gören takipçileri şoke oldu. Çoğu takipçi Berdan Mardini'ye "Hiç olmadı" yorumunda bulundu.

            Mardini, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda, saçlarına ak düşmüş haliyle Özcan Deniz'e benzetildi. Özcan Deniz'e benzetilen Mardini, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

            Mardini, şunları söyledi: "Ünlü olduğum ilk yıllardan itibaren Özcan Deniz'e benziyorsun yorumları yapılıyor. Olabilir, insan insana benzeyebilir. O da benim hemşehrim ve takdir ettiğim bir sanatçı. Hiçbir zaman benzetildiğim bir adamın taklidi olmak istemedim. Hep kendi yolumu kendim çizdim. Eleştiriye açığım ama hakarete dönmediği sürece.

                Artık saçlarımı boyatmayacağım. Ceket ve imaj olayına gelince; ben böyle imaj zaten yapmam. Akşam sahneye çıkacaktım, üstümde bir şey yoktu ve ne giyeceğimi denemek için ceketi üstüme giydim. 'Atlet giymeden nasıl duruyor bir resim çekeyim' dedim. Hoşuma gidince de paylaşmak isterim. Yoksa böyle bir imaj mı olur?"
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                Haberler Magazin Berdan Mardini'den göğüs dekolteli yeni tarzı sonrası Özcan Deniz açıklaması! Berdan Mardini'nin çıplak ceketli pozu olay oldu
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