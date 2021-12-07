Masterchef'te torpil gerçeği ifşa oldu! Şef Mehmet Yalçınkaya ve Dilara Başaran bombası akıllara durgunluk verdi! Demet Akalın... TV 8'in başarılı yarışması Masterchef hakkında şoke eden bir iddia sosyal medyada elden ele yayılmaya başladı. Her bir yarışmacının ayrı ayrı adından söz ettirdiği yarışmada en çok konuşulan isimlerin başında Dilara Başaran geliyor. İzleyicilerin pek haz etmediği Dilara Başaran ile jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki gören, duyan şaştı kaldı.