Barbaroslar öyle bir ismi kadrosuna kattı ki! Daha gemiden indiği an gönüllere ferahlık katacak. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin kadro ve konseptiyle ilgili yenilikler yapıldı. Senarist ve yönetmen kadrosunda da değişiklik yapan diziye toplamda 10 ünlü oyuncu katıldı. Kadroya katılan isimler arasında Cemre Gümeli, Özge Özkaplan, Burcu Gül Kazbek, Kaan Turgut, Serkan Ergün, Dilistan Balcı, Aytek Şayan, Okan Şenozan ve Gonca Cilasun gibi önemli isimler var. 3 sezon boyunca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Behzat karakteriyle adından söz ettiren Emir Benderlioğlu Barbaroslar'da fırtınalar estirecek.

10 YENİ TRANSFER

Emir Benderlioğlu - Piri Reis

Cemre Gümeli - Meryem

Aytek Şayan - Kılıçoğlu Şahbaz

Okan Şenozan - Karabay

Gonca Cilasun - Hüma