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    • Magazin
    • 03.12.2021 14:53
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    • 03.12.2021 14:53
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    Survivor Ayşe Yüksel kilolu diye yerden yere vurulunca çark etti! Ayşe Yüksel eridi şişman diyenlere inat bakın ne hale geldi

    Survivor All-Star 2022'nin başlamasına çok az bir süre kaldı kalmasına ama Survivor 2021 yarışmacıları gündemden düşmek bilmiyor. İsmail Balaban'ın şampiyon olarak kapattığı sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri genç yarışmacı Ayşe Yüksel'di. Gerek performansı gerekse girdiği polemiklerle adını duyuran Ayşe Yüksel en çokta bir dönem kankası olan ama sonrasında kanlı bıçaklı olduğu Aleyna Kalaycıoğlu'yla tutuştuğu kavgayla hafızalarda kaldı. Survivor'dayken aldığı kilolarla çok konuşulan Ayşe Yüksel eleştirilere daha fazla dayanamadı. Sıkı bir spor ve diyet programına giren Ayşe Yüksel bir deri bir kemik kaldı. İşte Ayşe Yüksel'in son hali.

    Survivor Ayşe incecik kaldı!

    Survivor Ayşe Yüksel kilolu diye yerden yere vurulunca çark etti! Ayşe Yüksel eridi şişman diyenlere inat bakın ne hale geldi... Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinin başında Ayşe Yüksel geliyordu. Gerek yarışmadaki performansı gerek se Yiğit Alp Poyraz'la adının karıştığı aşk dedikoduları derken Survivor sonrasında Ayşe Yüksel, Instagram'da fırtınalar estiriyor. Yarışmada aldığı kilolar çok eleştirilen Ayşe Yüksel azmetti ve kilo verdi. Ayşe'nin son halini görenler 'helal olsun' demekten kendini geri alamıyor. İşte Ayşe Yüksel'in son hali...

    Survivor'ın en çok konuşulan kadın yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel, yarışmayı üçüncü olarak tamamlamıştı. Şimdilerde, Survivor'ın kendisine getirdiği şöhretin tadını çıkarıyor.

    Şimdilerde şarkı çıkarmak için kolları sıvayan ve müzik kariyerine atılan Ayşe Yüksel geçtiğimiz günlerde zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu. Değişen giyim tarzı nedeniyle kullanıcıların eleştirilerine maruz kaldı. Sadece giyim tarzı nedeniyle konuşulmadı. Aleyna Kalaycıoğlu'nu kıskandığı yönünde de iddialar ortaya atıldı.

        Ayşe Yüksel son olarak yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme gelmişti. Esmer güzeli olarak hafızalara kazınan Ayşe Yüksel saçlarında değişikliğe gitmişti.

        Ayşe Yüksel değişimin tadını aldı bir kere. Yarışma boyunca aldığı kilolar çok konuşulmuştu Ayşe Yüksel'in.

        Adada sürekli hindistan cevizi yediği için takım arkadaşlarının diline düşen Ayşe Yüksel'in aldığı kilolar psikolojisini etkilemişti.

            Aldığı kilolar konusunda bir ada konseyinde açıklamalarda bulunan Ayşe Yüksel metabolizmasının bu olduğunu ve kiloları hakkında konuşulmasını istemediğini söylemişti.

            Ayşe Yüksel kilo eleştirilerine daha fazla dayanamayınca sıkı bir spor ve diyet programına girdi. Son paylaşımında oldukça kilo verdiği görülen Ayşe Yüksel kendisine 'helal olsun' dedirtti.

            İŞTE AYŞE YÜKSEL'İN SON HALİ

            Tenis hocası olan Ayşe Yüksel şu sıralar spor salonundan çıkmıyor. Oldukça kilo verdiği görülen Ayşe Yüksel daha çok kilo vermeye devam edecek gibi.

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                Haberler Magazin Survivor Ayşe Yüksel kilolu diye yerden yere vurulunca çark etti! Ayşe Yüksel eridi şişman diyenlere inat bakın ne hale geldi
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