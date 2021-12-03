Kaderimin Oyunu dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde? Kaderimin Oyunu oyuncuları kimdir, konusu ne?

Yapımcılığını NGM Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin yazdığı "Kaderimin Oyunu" dizisi 3 Aralık Cuma günü star TV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki Kaderimin Oyunu dizisi nerede çekiliyor? İşte merak edilenler...
KADERİMİN OYUNU NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kaderimin Oyunu dizisi Amasya ve İstanbul'da çekiliyor. Çekimleri Amasya'da başlayan ve İstanbul'da devam edecek.
Yeni sezonun başlamasıyla birlikte yepyeni ve birbirinden iddialı yapımlar, televizyon ekranlarında boy göstermeye devam ediyor.
Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Star TV'nin yeni dizisi Kaderimin Oyunu, 3 Aralık Cuma akşamı ekran macerasına başlıyor.
Başrollerinde Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü, Öykü Karayel, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın yer aldığı NGM Medya imzalı Kaderimin Oyunu dizisi, üvey annesi tarafından büyütülen Asiye ile Cemal'in hikayesini konu alıyor.
Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken dizi, ''Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor ve konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?'' gibi i sorularla araştırmaların odağına oturuyor. İşte Kaderimin Oyunu oyuncuları ve konusu...