Kaderimin Oyunu dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde? Kaderimin Oyunu oyuncuları kimdir, konusu ne?

Başrollerinde Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü, Öykü Karayel, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın yer aldığı NGM Medya imzalı Kaderimin Oyunu dizisi, üvey annesi tarafından büyütülen Asiye ile Cemal'in hikayesini konu alıyor.

Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken dizi, ''Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor ve konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?'' gibi i sorularla araştırmaların odağına oturuyor. İşte Kaderimin Oyunu oyuncuları ve konusu...