Huzuru kaçıran olaydan sonra Gönül Dağı'ndan müjde var! Yeni transferler peş peşe duyuruldu. Bu sezon başında 2 değerli ismini kaybeden Gönül Dağı kadrosuna tam 8 yeni oyuncuyu kattı. Sezon başı Cemre Melis Çınar ve Utku Ateş gibi önemli isimlerin veda ettiği Gönül Dağı'ndan yeni transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan Gönül Dağı'nın 40. bölümünde usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin diziye gelmesi seyircilerin yüzünde tebessüm oluşturmuştu. Dizinin kadrosuna Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden olan Cem Kurtoğlu, Elif'in babası Yalçın rolüyle katılıyor. Yeni bölümde Asuman'ı isteme töreni herkesin huzurunu kaçıracak.
USTA TİYATROCU KADROYA KATILDI
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin konuk olduğu diziye Türk tiyatrosunun önemli isimlerineden olan bir isim daha katılıyor.
Birçok dizi ve filmde izlediğimiz usta oyuncu Cem Kurtoğlu Gönül Dağı ile anlaştı. Kurtoğlu dizide Elif karakterinin babası Yalçın rolüne hayat verecek. Gönül Dağı bu hafta 42. yeni bölümüyle 27 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de yine izleyenlerini karşılayacak.
DOKTOR KENAN KAYBOLMUŞTU
Geçen hafta Doktor Kenan'ın kaybolması ve köyde her yerde aranması yürekleri ağızlara getirmişti. Ancak hikaye mutlu sonla bitti.