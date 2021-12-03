EDHO'daki macerası muammalı bitmişti! Yeni projesi seyirciye adeta duygu seli yaşatacak. 4. sezonuyla fırtınalar estiren Bir Zamanlar Çukurova pek çok ismin vedasının ardından kadroya İbrahim Çelikkol, Erkan Bektaş gibi ünlü isimleri katarak gücüne güç kattı. Kulislerde bomba bir iddia konuşulmuş ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran Ozan Akbaba'nın Bir Zamanlar Çukurova'ya transfer olduğu iddiaları kulaktan kulağa yayılmıştı. Ancak kulislerde konuşulan iddiaların gerçekleri yansıtmadığı öğrenildi. EDHO'da gönüllere taht kuran Ozan Akbaba'nın yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncunun Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin anlatılacağı filmde başrol oynayacağı açıklandı.

BAŞKA PROJEDE YER ALACAK

Bir Zamanlar Çukurova ile ilgili kulislerde bomba bir iddia konuşulmuş ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran Ozan Akbaba'nın Bir Zamanlar Çukurova'ya transfer olduğu iddiaları kulaktan kulağa yayılmıştı.