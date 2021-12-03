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    • Magazin
    • 03.12.2021 08:48
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    • 03.12.2021 08:48
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    Camdaki Kız 23. bölüm fragmanı: Dingonun ahırı değil burası! Sözleriyle tesiri altına alacak

    "Mutluluğu yoluna giren mutsuzluğu göze alır" sözlerinin son bölüme damgasını vurduğu Camdaki Kız'da Levent Tako'nun tüm sırlarını ele geçirdi. Babasının peşine takılan Nalan ise Adil’in beklenmedik ziyaretine şahit oldu. Levent, Tako'dan şüphelenerek peşine düştü ve Tako'nun annesinin kim olduğunu öğrendi. Hayri, Muzo'nun sert çıkışına karşı gururuna yediremedi ve tüm bu olanların karşısında istifasını vererek tepkisini gösterdi. Sedat, Melisa'yla yüzleşmek için gizlice otele çağırttı. Adil, Cana'yla telefonda konuşurken Billur'a yakalandı. Adil'in yalan söylediğini fark eden Feride, onu iyice köşeye sıkıştırdı. Seyirciler şimdi Camdaki Kız 23. bölüm fragmanını bekliyor.

    takvim.com.tr
    Camdaki Kız 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Adil ve Cana arasındakiler tek tek ifşa olduğu Camdaki Kız'da "Bize Feride bile engel olamaz" sözleri dikkat çekti. Son bölümde Feride'nin Adil hakkındaki şüpheleri artınca, Adil'in üzerine gitmekten çekinmedi. Adil ise Feride'nin baskısının biraz da olsa durması için Nalan'ı çağırdı. Melisa'yı hemen kabullenen Koroğlu Ailesi, planları arka arkaya sıraladı. Sedat'ın Melisa hakkında bildiği gerçek ise eleştiride bulunmasına neden oldu. Melisa'yı hemen kabullenen Koroğlu Ailesi, planları arka arkaya sıraladı. Seyirciler şimdi büyük bir merak "Camdaki Kız 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Ancak yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

    ADİL'İN BEKLENMEDİK ZİYARETİNE ŞAHİT OLUYOR

    Feride'nin Adil hakkındaki şüpheleri artınca, Nalan'dan Adil'i takip etmesini ve kendisini her adımından haberdar etmesini ister. Babasının peşine takılan Nalan, Adil'in beklenmedik ziyaretine şahit oluyor. Cana ve Adil'i aynı masada yakalayan Nalan, ne yapacak?

    Levent, Tako'dan şüphelenerek peşine düştü ve Tako'nun annesini öğrendi. Levent, buzdolabından kahvaltılıklar yerken kimseye yakalanmamaya çalışırken Tako'nun gelişiyle panik olur. Mutfağa saklanan Levent, Tako'yu izler. Tako ise annesine gizli gizli kahvaltılık götürür. Tako'nun gizli saklı yemek yediğini düşünen Levent, bir anda Tako'nun odasına dalar. Karşısında Tako'nun annesini görünce şoke olur. Tako, bir süre sevmediği Levent'in emrinde olmaya mahkum olur.

    Nalan, Feride'nin verdiği talimatla Adil'i takip edince Sema'nın mezarına gider.

    Nalan, Feride'nin verdiği emirle babasını takip eder. Adil ise elinde çiçeklerle mezarlığa gelir. Nalan, mezarlığa geldiklerini söyleyince Sema'nın mezarlığına gittiklerini anar ve Nalan'ın hemen oradan ayrılmasını söyler. Nalan, Adil'i uzaktan izlemeye devam eder. Peki Nalan, Adil'in dua ettiği mezarda kimin olduğunu öğrenecek mi?

    Hayri, Muzo'nun sert çıkışına karşı gururuna yediremiyor ve istifasını veriyor. Muzo'nun Hayri'yi herkesin içinde rencide edip azarlaması Hayri'nin gururunu incitir. Ne olduğunu anlamayan Hayri, oldukça öfkelenir. Rafet'in karşısına geçen Hayri, istifasını veriyor. Peki Hayri'nin istifası kabul edilecek mi?

        Sedat, Melisa'yla yüzleşmek için gizlice otele çağırttı.

        Melisa ile geçmişi karanlık olan Sedat, Muzo'nun geri dönülmez bir hata yapmaması ve kendi hayatının da alt üst olmaması için Melisa'ya tuzak kuruyor. Melisa'yı apar topar otel odasına çağırtan Sedat, Melisa'yla yüzleşiyor. Melisa karşısında Sedat'ı görünce şoke oluyor. Ancak Sedat, hiç beklemediği bir tavırla karşılaşıyor ve Melisa'nın şantajına uğruyor.

        ADİL, CANA'YLA TELEFONDA KONUŞURKEN BİLLUR'A YAKALANDI

        Nalan ve Billur, Feride ve Adil'i ziyarete gidiyor. Feride, Adil'i sıkıştırırken Billur yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu anlayıp Adil'in yalanını gizlemeyi başarır. Cana'nın ısrarlı mesajlarına cevap vermek için fırsat kollayan Adil, Cana'yı arayarak buluşmayı iptal eder. Ancak bu sırada konuşulanların hepsini duyan Billur, adeta şoke olur.

        Adil'in yalan söylediğini fark eden Feride, onu iyice köşeye sıkıştırıyor. Feride'nin Adil hakkındaki şüpheleri artınca, Adil'in üzerine gitmekten çekinmiyor. Adil ise Feride'nin baskısının biraz da olsa durması için Nalan'ı çağırır. Ancak Feride, Nalan'dan Adil'i takip etmesini ve kendisini her adımından haberdar etmesini ister.

            Gülcihan, Sedat'ın Melisa için yaptığı yorumu duyunca öfkeleniyor. Melisa'yı hemen kabullenen Koroğlu Ailesi, planları arka arkaya sıralar. Sedat'ın Melisa hakkında bildiği gerçek ise eleştiride bulunmasına neden olur. Melisa hakkında olumsuz ve içine sinmeyen bir şeyler olduğunu söyleyen Sedat, Gülcihan'ın öfkelenmesine neden olur. Gülcihan, herkesi azarlar ve Muzo'nun da mutluluğu hak ettiğini söyler ve buna engel olmaya çalışan olursa da kalbini kıracağını söyler.
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            Haberler Magazin Camdaki Kız 23. bölüm fragmanı: Dingonun ahırı değil burası! Sözleriyle tesiri altına alacak
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