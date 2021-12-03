Camdaki Kız 23. bölüm fragmanı: Dingonun ahırı değil burası! Sözleriyle tesiri altına alacak

Adil ve Cana arasındakiler tek tek ifşa olduğu Camdaki Kız'da "Bize Feride bile engel olamaz" sözleri dikkat çekti. Son bölümde Feride'nin Adil hakkındaki şüpheleri artınca, Adil'in üzerine gitmekten çekinmedi. Adil ise Feride'nin baskısının biraz da olsa durması için Nalan'ı çağırdı. Melisa'yı hemen kabullenen Koroğlu Ailesi, planları arka arkaya sıraladı. Sedat'ın Melisa hakkında bildiği gerçek ise eleştiride bulunmasına neden oldu. Melisa'yı hemen kabullenen Koroğlu Ailesi, planları arka arkaya sıraladı. Seyirciler şimdi büyük bir merak "Camdaki Kız 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Ancak yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

ADİL'İN BEKLENMEDİK ZİYARETİNE ŞAHİT OLUYOR

Feride'nin Adil hakkındaki şüpheleri artınca, Nalan'dan Adil'i takip etmesini ve kendisini her adımından haberdar etmesini ister. Babasının peşine takılan Nalan, Adil'in beklenmedik ziyaretine şahit oluyor. Cana ve Adil'i aynı masada yakalayan Nalan, ne yapacak?