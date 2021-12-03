3 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? Zuhal Topal’la Yemekteyiz 15 bin TL’yi kim kazandı?

Programın sıkı takipçileri Zuahl Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi hakkında araştırmalar artmaya başladı. Her hafta yarışmacılar yaptığı yemeklerle hünerlerini sergiliyor ve en yüksek puanı alan kişi 15 bin TL para ödülünün sahibi oluyor. 3 Aralık Cuma final gününde kimin birinci olduğu araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, 3 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Yemekteyiz bu hafta 15 bin TL ödülü kim aldı? İşte merak edilenler...