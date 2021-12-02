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    • Magazin
    • 02.12.2021 09:55
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    • 02.12.2021 10:38
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    Survivor Aycan'ın gizemli sevgilisinin ortaya çıkmasıyla ayrılmaları bir oldu! Çok aşıktı ama tek kalemde sildi Aycan Yanaç...

    Survivor 2020'nin hafızalara kazınan isimlerinden biri de Aycan Yanaç'tı. Yarışmadayken, sevgilisi tarafından aldatıldığı iddia edilen Aycan Yanaç'ın meslektaşı Sercan Yıldırım'la da arasından su sızmıyordu. Hatta yarışma sonrasında Sercan Yıldırım ile Aycan Yanaç arasında bir aşk filizlendiği de iddia edilmişti. Ancak ne Sercan Yıldırım Aycan'ın sevgilisi çıktı ne de dostlukları baki kaldı. Geçtiğimiz ay doğum gününü kutlayan Aycan Yanaç'ın doğum gününde gizemli sevgilisi Zeyd ortaya çıkmıştı. Anca gelin görün ki Aycan Yanaç'ın sevgilisi ortaya çıkar çıkmaz garip bir olay yaşandı. Aycan Yanaç ve sevgilisi ayrıldı mı? İşte detaylar...

    Çıkar çıkmaz bitti!

    Survivor Aycan'ın gizemli sevgilisinin ortaya çıkmasıyla ayrılmaları bir oldu! Çok aşıktı ama tek kalemde sildi Aycan Yanaç... Tv 8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor'ın gelmiş geçmiş en olaylı sezonlarıdan biriydi Survivor 2020. Pandeminin patlak verdiği döneme denk gelen Survivor 2020 reyting rekorları kırıyor, haftanın 7 günü izleyenlerle buluşuyordu. Zorlu geçen sezonun şampiyonu Cemal Can Canseven olmuştu. Ancak Survivor 2020 tüm yarışmacılara yaradı onlardan biri de Aycan Yanaç.

    Survivor 2020'ye damga vuran isimlerden biriydi Aycan Yanaç. Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aycan Yanaç, üzerine bir de futbolcu olunca daha çok adından söz ettiriyordu.

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    Aycan Yanaç'ın yarışmadaki en yakın arkadaşı ise meslektaşı Sercan Yıldırım'dı. Yarışmada yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikili yarışma sonrasında kanlı bıçaklı oldu.

        Hatta Aycan Yıldırım, Sercan Yıldırım'ın o dönem hoşlandığı ancak pas vermediği için kavgalı olduğu Nisa Bölükbaşı'ya da cephe almıştı.

        Aycan Yanaç, Nisa Bölükbaşı hakkında 'Nisa'yı düşündüğüm için Sercan-Nisa olayını açmıyorum. En iyi ben biliyorum. O olayı açsam Nisa'nın yüzü olamaz. Nisa o kadar anlatıldığı gibi değil, Sercan'a üzüldüm. Nisa'nın dediklerine inanıyorlar' demişti.

        Ta ki Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım kavga edene kadar.

        En çok konuşulan isimlerden olan Aycan Yanaç ve Nisa Bölükbaşı arasında yaşanan yeni gelişme hayranlarını heyecanlandırmıştı. Eski arkadaşlar, sosyal medyada birbirini takip etmeye başladı. Aycan Yanaç ve Nisa Bölükbaşı'nın, 'Survivor All Star' yarışması dolayısıyla yeniden iletişime geçtiği iddia edilmişti.

        Yarışma sonrasında kendisini bakıma alan Aycan Yanaç bir de çene estetiği yaptırarak bambaşka birine dönüşmüştü. Survivor sonrası da adından söz ettiren Aycan Yanaç önceki gün doğum gününü kutlamış ve gizemli sevgilisi bu doğum gününde ortaya çıkmıştı. Ancak çifte nazar değdi.

            Aycan Yanaç'ın doğum gününde aile fertleri ve yakın dostları da yer almıştı. Ayrıca Aycan Yanaç gizemli sevgilisiyle ilk kez yan yana poz vermişti. Ama ne olduysa garip bir hamle geldi Aycan Yanaç'tan.

            Çok değil, daha bir kaç gün önce sevgilisi Zeyd Günay ile aşk dolu poz veren Aycan Yanaç, sevgilisini Instagramdan takipten çıktı. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Aycan Yanaç ve Zeyd Günay yollarını ayırdı.

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            Öte yandan bir kaç gün önce Kadın futbol liginde Gaziantep ALG Spor'da forma giyen Aycan Yanaç, Instagram'ının hikaye bölümünden yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

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                Haberler Magazin Survivor Aycan'ın gizemli sevgilisinin ortaya çıkmasıyla ayrılmaları bir oldu! Çok aşıktı ama tek kalemde sildi Aycan Yanaç...
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