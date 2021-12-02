Erkan Petekkaya’nın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son dönemin fenomen dizilerinden Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi projelerde yer alan Petekkaya, şimdilerde #SanaSöz adlı dizide canlandırdığı Delikanlı Sadi rolüyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Deli Dumrul, Kanlı Düğün, Korku gibi birçok farklı oyunda yer alan oyuncu, Gecenin Kanatları, Kolpaçino Üçüncü Devre, Ayla, Kapan gibi filmlerde de rol alarak beyazperdede boy gösterdi.

Petekkaya, 2003 yılında Didem Petekkaya ile evlendi. Çiftin Cem Cano adında bir oğlu var.

Beşiktaş taraftarı olan Petekkaya, 1.89 boyunda, 78 kilo ve yay burcudur.