Acun Ilıcalı gerçeğini açıkladı Mehmet Yalçınkaya uluorta kalayladı 'böyle adamla çalışılmaz çık git' Masterhcef'te sustu ama patladı... TV 8 ekranlarında yayınlanan, 4 sezondur reytinglerde büyük bir başarı elde eden Masterchef'in jüri üyeleri çok konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Yalçınkaya'nın, Somer Sivrioğlu'nun dolar üzerinden maaş alması nedeniyle rest çektiği iddia edilmişti. Ancak sonrasında bu haberi yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Fakat söz konusu Mehmet Şef se doğru olma ihtimali de yüksekti. Mehmet Yalçınkaya'nın son açıklamalarına bakılırsa kimseye amennası yok. Hatta kendi çocuklarına bile...
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın ilk sezonundan beri yer alan Mehmet Yalçınkaya hem yumuşak kalbiyle hem de sert tavırlarıyla milyonların kalbini kazanmıştı.
Hatırlarsanız, ekmeğine taş koymak isteyenlere sosyal medyada açmıştı ağzını yummuş gözünü Mehmet Şef. Mehmet Şef, sektöre rest çekerek; "Ülkemizde sektörümüzde emek hırsızlığı oluyor. Son dönemde buna isyan ediyorum. Bir yemek yapıyoruz, yemeğin telifi henüz yok. Aradan iki gün geçiyor yaptığımız yemeği kendileri yapmış gibi tanıtanlar çıkıyor. İsmimiz kullanılarak restoranlar açıyorlar. Rezervasyon yapmak isteyen müşterilere ismimizi söyleyerek davet gönderiliyor" sözlerini dile getirmişti.