Acun Ilıcalı gerçeğini açıkladı Mehmet Yalçınkaya uluorta kalayladı 'böyle adamla çalışılmaz çık git' Masterhcef'te sustu ama patladı

Mehmet Şef sosyal medya hesabından; "Bazıları da restoranımızın isminin bir benzerini yaparak taklidimizi yapıyorlar. Bu restoranlarda insanlar yediği yemekten dolayı bir zarar görürse bizim ismimizi kullanmış oldukları için biz zarar göreceğiz. Bunların bir emek hırsızlığı olduğunu düşünüyorum. Bir ismin telifini aldığımızda bu ismin sonuna bir harf koyarak mekan açılıyorlar. Bu konuda vatandaşların da dikkatli olmaları gerekiyor. İnsanlar nereye geldiğini nereye gittiklerini bilsinler. Bu insanların yaptığı emek hırsızlığıdır" açıklamasında bulunmuştu.