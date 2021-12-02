2 Aralık MaterChef nerede çekildi? Kızılkule nerede, ne zaman inşa edildi? Alanya Kızılkule’nin tarihi...

MasterChef'in bugünkü bölümü stüdyo dışında, Kızılkule'deçekildi. Yarışmacılar bugün yemeklerini Alanya Kızılkule'de yapacak. Peki, Kızılkule Alanya nerede? MasterChef 2 Aralık'ta nerede çekildi? İşte merak edilenler...
MASTERCHEF 2 ARALIK NEREDE ÇEKİLDİ?
MasterChef, bugün Antalya ili Alanya ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kızılkule'de çekildi.
KIZILKULE ALANYA NEREDE?
Antalya'nın ilçesi Alanya'da bulunan Alanya Kalesi ile kentin simgelerinden biri olan kule. Kızıl Kule, Alanya Limanı'ndadır. Kentin sembolü olan sekizgen planlı yapı 13. yüzyıl Selçuklu eseridir.