Teşkilat'tan seyirciyi yıkacak haber geldi! Serdar Teşkilat 25. bölüm fragmanında ölümle cebelleşiyor

Teşkilat'ta Serdar'dan seyirciyi yıkacak haber! Teşkilat 25. bölüm fragmanında ölüm kol geziyor. Serdar'ın kayıp bir buçuk aylık kayıp dönemini sorguladığı Teşkilat son bölümde öğrenilen gerçekler kritik isimlerin Yıldırım'la yüzleşmeye zorladı. Aynı zamanda Serdar'la ilgili ortaya çıkan gerçekler karargahta yeni kararların alınmasına sebep oldu. Bu kararlar Serdar ve Zehra'yı her şeyin başladığı yere götürürken ikili kendilerini bekleyen tehlikeden habersizdi. Serdar ve Zehra bu toplantıya katılan kişilerden birini ele geçirmek için plan kurdu. Dün yayınlanan Teşkilat 25. bölüm fragmanında Serdar'ın ölümle burun buruna gelmesi seyirciyi şok etti.

SERDAR KAYIP 1.5 AYLIK DÖNEMİNİ SORGULUYOR

Serdar'ın kayıp 1.5 aylık dönemi ile ilgili öğrendiği gerçekler onu Yıldırım'la yüzleşmeye zorlar. Bu yüzleşme tüm ekibi tehlikeye atacak büyük bir oyunun başlangıcı olacaktır. Karargahta Barış'ın Ebru'yu vurmasının şaşkınlığı yaşanırken, Hakkı ve Uzay bu olayın peşine düşer.