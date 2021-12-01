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    • Magazin
    • 01.12.2021 12:39
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    • 01.12.2021 12:43
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    Teşkilat'tan seyirciyi yıkacak haber geldi! Serdar Teşkilat 25. bölüm fragmanında ölümle cebelleşiyor

    Teşkilat'ın kilit ismi olan Serdar'ın 25. bölüm fragmanında ölümle burun buruna gelmesi herkesi heyecanlandırdı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta ve Gürkan Uygun'un yer aldığı Teşkilat dizisi geçen hafta 24. bölümüyle ekranlardaydı. Son bölümde Yıldırım'ın yaptığı hamlelerle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını tehlikeye sokması üzerine Halit Başkan ve ekip Libya'ya doğru yola çıktı. Libya'da yaşanacaklar tüm ekibi derinden sarstı. Bölümün bitmesiyle birlikte milyonlarca izleyici Teşkilat 25. bölüm fragmanında neler olacağını merak ediyordu. Fragman dün TRT1 ekranlarında yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar

    takvim.com.tr
    Teşkilat 25. bölüm fragmanında şok olay!

    Teşkilat'ta Serdar'dan seyirciyi yıkacak haber! Teşkilat 25. bölüm fragmanında ölüm kol geziyor. Serdar'ın kayıp bir buçuk aylık kayıp dönemini sorguladığı Teşkilat son bölümde öğrenilen gerçekler kritik isimlerin Yıldırım'la yüzleşmeye zorladı. Aynı zamanda Serdar'la ilgili ortaya çıkan gerçekler karargahta yeni kararların alınmasına sebep oldu. Bu kararlar Serdar ve Zehra'yı her şeyin başladığı yere götürürken ikili kendilerini bekleyen tehlikeden habersizdi. Serdar ve Zehra bu toplantıya katılan kişilerden birini ele geçirmek için plan kurdu. Dün yayınlanan Teşkilat 25. bölüm fragmanında Serdar'ın ölümle burun buruna gelmesi seyirciyi şok etti.

    SERDAR KAYIP 1.5 AYLIK DÖNEMİNİ SORGULUYOR

    Serdar'ın kayıp 1.5 aylık dönemi ile ilgili öğrendiği gerçekler onu Yıldırım'la yüzleşmeye zorlar. Bu yüzleşme tüm ekibi tehlikeye atacak büyük bir oyunun başlangıcı olacaktır. Karargahta Barış'ın Ebru'yu vurmasının şaşkınlığı yaşanırken, Hakkı ve Uzay bu olayın peşine düşer.

    Serdar'la ilgili ortaya çıkan gerçekler karargahta yeni kararların alınmasına sebep olur. Bu kararlar Serdar ve Zehra'yı her şeyin başladığı yere götürürken ikili kendilerini bekleyen tehlikeden habersizdir.

    Yıldırım'ın yaptığı hamlelerle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını tehlikeye sokması üzerine Halit Başkan ve ekip Libya'ya doğru yola çıkar. Libya'da yaşanacaklar tüm ekibi derinden sarsacaktır.

        Ekip Yağmur'un kurtarılmasıyla mutluluk yaşarken Ebru'ya düzenlenen saldırının haberiyle sarsılır. Uzay, Ebru'nun ve bebeğin sağlığı için endişelenmektedir. Zorlu ve uzun bir ameliyatın sonucunda gelen acı haber herkesi derin bir üzüntüye boğar.

        Saldırının failinin bulunması için tüm birimler seferber edilir. Hakkı elde edilen ipuçları sonucunda failin izini sürer ve öğrendiği gerçekle hayatının en zor kararını vermek zorunda kalır.

        Boş durmayan Yıldırım ise yabancı büyükelçilerle yaptığı görüşme sonucunda Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi köşeye sıkıştıracak yeni planı için harekete geçer.

            Moskova'da Şirket yetkililerinin de katılacağı Doğu Akdeniz konulu gizli toplantının istihbaratıyla Ankara hareketlenir. Serdar ve Zehra bu toplantıya katılan kişilerden birini ele geçirmek için plan kurar.
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            Çukur eylemlerini planlamışlardı! Öldürüldüler
            Haberler Magazin Teşkilat'tan seyirciyi yıkacak haber geldi! Serdar Teşkilat 25. bölüm fragmanında ölümle cebelleşiyor
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