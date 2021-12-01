Survivor 2022 All Star'a geçmişten kim var kim yoksa geliyor! Kadroda öyle isimler var ki kimsenin aklının ucundan geçmez. tv8 ekranlarında her yıl yayınlanan Survivor isimli yarışma programı gelecek yıl All Star formatıyla yine ekranlarda olacak. Yarışmanın sıkı takipçileri Acun Medya'dan yarışmacılar hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Nişantaşı Üniversitesi'yle ortak bir şekilde hayata geçirilen AcunMedya Akademi'de öğrencilerle bir araya geldi ve kendisine Survivor 2022 All Star ile ilgili de bir soru yöneltildi. Yine Gönüllüler ve Ünlüler formatında yapılacak yarışmayla ilgili açıklama yapan Ilıcalı, yarışmacıların isimlerinin büyük ihtimalle pazartesi ve salı günü duyurulacağını belirtti.
KADRO BELLİ OLDU
Acun Ilıcalı gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu. Büyük ihtimal pazartesi veya salı günü açıklayacağız. Ben de heyecanla bekliyorum isimleri." dedi.
tv8 ekranlarında her yıl yayınlanan Survivor isimli yarışma programı gelecek yıl All Star formatıyla yine ekranlarda olacak. Yarışmanın sıkı takipçileri Acun Medya'dan yarışmacılar hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Nişantaşı Üniversitesi'yle ortak bir şekilde hayata geçirilen AcunMedya Akademi'de öğrencilerle bir araya geldi ve kendisine Survivor 2022 All Star ile ilgili de bir soru yöneltildi. Yine Gönüllüler ve Ünlüler formatında yapılacak yarışmayla ilgili açıklama yapan Ilıcalı, yarışmacıların isimlerinin büyük ihtimalle pazartesi ve salı günü duyurulacağını söyledi.
SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSUNDA KİMLER VAR?
Eski yarışmacılarla görüşmeleri sürdüren Ilıcalı'nın Barış Murat Yağcı, Aleyna Kalaycıoğlu, Gizem Kerimoğlu ve Merve Aydın ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Survivor 2021 yarışmasının finaline kısa zaman kala All Star çalışmalarına başlayan Acun Ilıcalı, TV8 ekranlarından yayınlanan Survivor Panaroma programına konuk olmuş ve 2022 yılı Survivor All Star yarışında görmek istediği isimleri açıklamıştı.