Gönül Dağı'nda kalp acıtan vedadan sonra 8 bomba transfer! Usta tiyatrocu aile reisi olarak dönüyor. Bu sezon başında 2 değerli ismini kaybeden Gönül Dağı kadrosuna tam 8 yeni oyuncuyu kattı. Sezon başı Cemre Melis Çınar ve Utku Ateş gibi önemli isimlerin veda ettiği Gönül Dağı'ndan yeni transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan Gönül Dağı'nın 40. bölümünde usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin diziye gelmesi seyircilerin yüzünde tebessüm oluşturmuştu. Dizinin kadrosuna Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden olan Cem Kurtoğlu, Elif'in babası Yalçın rolüyle katılıyor.

USTA TİYATROCU KADROYA KATILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin konuk olduğu diziye Türk tiyatrosunun önemli isimlerineden olan bir isim daha katılıyor.