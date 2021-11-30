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    • Magazin
    • 30.11.2021 10:05
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    • 30.11.2021 10:05
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    Survivor Nagihan'ı biri tutsun saçını pembe yaptı! 'Benim erkekliğim bitti' diye cinsellik itirafı yapan Nagihan Karadere'nın son hali...

    Survivor'ın gelmiş geçmiş en güçlü kadın yarışmacılarından biri olan Nagihan Karadere, değişeyim derken bambaşka birine dönüştü. Exxen'de yayınlanan 'Konuşanlar' adlı programda yaptığı cinsel ilişki itirafıyla ağızları bir karış açık bırakan Nagihan Karadere'nin geçirdiği estetik operasyonlar zaten biliniyordu. Ancak bu kez bambaşka bir boyuta ulaştı. Survivor 2022 All-star'a hazırlandığı iddia edilen 1 çocuk annesi Nagihan Karadere saçlarını pembe yapıp yeniden estetiğe başvurunca sonuç bakın ne oldu.

    Survivor Nagihan’ı unutun bu estetik de değil!

    Survivor Nagihan'ı biri tutsun saçını pembe yaptı! 'Benim erkekliğim bitti' diye cinsellik itirafı yapan Nagihan Karadere'nın son hali... Survivor'la Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen, atlet Nagihan Karadere'nin Survivor All-star 2022'ye hazırlandığı iddia edilmişti bir süre önce. Hayatı Survivor'la değişen, Survivor'dayken aldatılan dönüşünde boşanan, estetik operasyonlar geçiren Nagihan Karadere'yi biri tutsun. Hızını alamayan Nagihan Karadere saçlarını pembe yaparak değişimi abarttı. İşte Nagihan Karadere'nin son hali.

    Survivor isimli yarışmada ilk olarak karşımıza çıktığında şaşırtmıştı Nagihan Karadere herkesi. 35 yaşında engelli ve kısa mesafe koşucusu sert, yeri geldiğinde kavgacı aynı zamanda başarılı bir yarışmacıydı. Ece Arven adında bir kızı bulunan Nagihan Karadere, katıldığı ilk sezon sonrası o dönemki eşi Uğur Gökçe'nin aldatma skandalı ile gündeme gelmişti.

    Sonrasında Nagihan Karadere ikinci kez Survivor'a katıldı. Yine birincilik göremedi. Geçirdiği estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen Nagihan Karadere, Exxen'de yayınlanan Konuşanlar adlı programında söyledikleriyle tepki çekmişti bir süre önce.

        Cinsel ilişki sırlarını anlatan Karadere'nin özellikle, eski bir erkek arkadaşının boşanma arifesindeyken, "Benim erkekliğim bitti, kalkmıyor benimki. Ne olur bir seferlik test edelim." teklifini "Gel bi' çalışalım" diyerek kabul ettiğini itiraf ettiği o anlar çok tepki toplamıştı.

        Şimdilerde Survivor All-star'a hazırlandığı iddia edilen Nagihan Karadere değişimlere doymadı. Zaten hali hazırda pek çok estetik operasyon geçiren Nagihan Karadere gitti bir de saçlarını pembeye boyadı ve yeni operasyonlar geçirdi.

        İŞTE NAGİHAN KARADERE'NİN SON HALİ

        Nagihan Karadere'yi son haliyle kimse tanıyamadı. Saçlarını pembeye boyatan Nagihan Karadere'nin yüzüne de tekrar bir şeyler yaptırdığıan kesin gözüyle bakılıyor. Peki Nagihan Karadere başka neler söylemişti Konuşanlar'da?

            "ONUNLA YAŞADIĞIMI BAŞKASIYLA YAŞAYAMADIM"

            Daha önce bir erkek arkadaşı olduğunu ve onunla çok iyi anlaştığını söyleyen Karadere, "Eski bir erkek arkadaşım vardı. Onunla yaşadıklarımı başka kimseyle yaşamadım. Hatta, ben boşanma arifesindeyken, kucağımda çocukla evime geldi ve kendisine kaçmamı söyledi" ifadelerini kullandı.

            "SÜREKLİ KAPIMA GELİYOR"

            Eski erkek arkadaşının sürekli kendisini aradığını anlatan Karadere, "Yaşadığı her ilişkide, uyumu bulamamasının ardından benimle iletişime geçiyor, kapıma geliyordu. Beni istediğini söylüyordu. Benimle evlenmek istediğini söylüyordu. Ancak ben kabul etmiyordum" ifadelerini kullandı.

            Karadere, boşandıktan sona eski erkek arkadaşının bir kez daha kendisine geldiğini ve bu sefer kabul ettiğini söyledi.

            Sosyal medya kullanıcıları, Nagihan Karadere'yi özel hayatıyla ilgili her şeyi anlattığı için eleştirdi.
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                Haberler Magazin Survivor Nagihan'ı biri tutsun saçını pembe yaptı! 'Benim erkekliğim bitti' diye cinsellik itirafı yapan Nagihan Karadere'nın son hali...
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