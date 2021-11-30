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    • Magazin
    • 30.11.2021 14:44
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    • 30.11.2021 14:44
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    Masterchef Pelin'in sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı meğer hiç çaktırmamış! Pelin Zaman elendikten sonra aşk dolu paylaşım geldi

    Masterchef 2021'in hiç kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden biri Pelin Zaman oldu. 33 yaşındaki yarışmadı ilk katıldığı bölümde Porto Riko yemeğiyle hem el lezzetine hem de güzelliğiyle kendisine hayran bırakmıştı. Pelin Zaman'ın yarışmacı olma süreci hayli sancılı oldu. Yarışmaya yedeklerden dahil olan, aslında bir kabin memuru olan Pelin Zaman'ın mutfak macerası alaylılıktan ibaretti. Ancak o en dişli rakiplerini bile el lezzetiyle geride bırakmayı başardı. Ancak çekirge misali artık daha fazla dayanamadı ve yarışmaya veda eden isim oldu. Pelin Zaman'ın elenmesinin ardından sevgilisinin de kim olduğu ortaya çıktı. Meğer Pelin Zaman o ünlü şarkıcıyla sevgiliymiş.

    Masterchef Pelin’in sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı

    Masterchef Pelin'in sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı meğer hiç çaktırmamış! Pelin Zaman elendikten sonra aşk dolu paylaşım geldi... 'MasterChef Türkiye 2021'in 6'ncı haftasında yedekler arasından ana kadroya dahil olan ve geçtiğimiz pazar günü eleme potasından çıkamayarak yarışmadan elenen Pelin Zaman, yarışmaya damga vuran isimlerden biri oldu. Ağırbaşlı kişiliğiyle tanıdığımı Pelin Zaman'ın elenmesinin ardından çok merak edilen sevgilisinin de kim olduğu ortaya çıktı.

    Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu, tv8'de ekranlara gelen 'MasterChef Türkiye'ye son olarak Pelin Zaman veda etti.

    "HER BİTİŞ YENİ BİR BAŞLANGIÇTIR"

    Duygularını sosyal medya hesabından dile getiren yarışmacı, şu ifadeleri kullandı:
    "Her bitiş yeni bir başlangıçtır. Muhteşem bir deneyimi dokuz haftanın sonunda noktalamış olsam da Türk mutfağı ve gastronomisi adına yeni kapıların açılışını kutluyorum..."

        "MasterChef benim için bir yarışmadan çok kendimi geliştirme fırsatı bulduğum, değerli şeflerimizden pek çok şey öğrendiğim bir yuva oldu. Bu yolda büyük bir ailenin mensubu olduğum için TV8'e, Acun Medya ekibine, şeflerime ve yarışmacı arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. "Hikayemin başladığı ilk günden beri desteğini esirgemeyen sizlerin önünde saygıyla eğiliyor, tüm bu süreç boyunca beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla."

        "YARIŞMADA DEĞİL, KALPLERDE BİRİNCİ OLMAK"

        MasterChef ile adını duyuran Pelin Zaman'ın özel hayatı da sosyal medyada merak konusu oldu. Adı Emre Büber ile anılan güzel yarışmacının sevgilisinin şarkıcı Gökhan Akar olduğu ortaya çıktı.

        Gökhan Akar, Instagram hesabından kalp emojisi ve "Yarışmada değil, kalplerde birinci olmaktı asıl mesele" şeklindeki duygusal notu ile Pelin Zaman'la fotoğrafını paylaştı.

            "SÜREKLİ POTAYA GÖNDERİYORLAR"

            32 yaşındaki şarkıcının, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin sosyal medyada yayınladığı MasterChef yarışmasından bir fotoğrafına yazdığı yorum da dikkatlerden kaçmadı.

            "Başarına rağmen birileri sürekli seni potaya gönderiyor ve görmezden geliyorsa, orada başka bir şey aramak lazım ve buna kesinlikle sevinmelisin."
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            Haberler Magazin Masterchef Pelin'in sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı meğer hiç çaktırmamış! Pelin Zaman elendikten sonra aşk dolu paylaşım geldi
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