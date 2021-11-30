Masterchef Pelin'in sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı meğer hiç çaktırmamış! Pelin Zaman elendikten sonra aşk dolu paylaşım geldi

"MasterChef benim için bir yarışmadan çok kendimi geliştirme fırsatı bulduğum, değerli şeflerimizden pek çok şey öğrendiğim bir yuva oldu. Bu yolda büyük bir ailenin mensubu olduğum için TV8'e, Acun Medya ekibine, şeflerime ve yarışmacı arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. "Hikayemin başladığı ilk günden beri desteğini esirgemeyen sizlerin önünde saygıyla eğiliyor, tüm bu süreç boyunca beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla."