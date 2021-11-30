Kuruluş Osman öyle bir ismi transfer etti ki! Obaya daha ilk anda ölüm yağdırdı. Fenomen dizi Kuruluş Osman'dan transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Bir dönem Kertenkele'de de rol alan Yazmeen Baker savaşçı bir karakterle dizinin sevilen isimlerinden oldu. Osman Bey'in döneminde yaşanan olayları ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini aktaran diziye yeni bir isim daha katıldı. Bir dönem atv'de yayınlanan Kertenkele dizisinde Ateş karakterini canlandıran Alman aksiyon oyuncusu Yazmeen Baker dizide savaşçı Julia karakteriyle boy göstermeye başladı. Hatta öyle ki obaya baskın düzenleyerek Bala Hatun'un en yakın dostu olan Gonca'yı öldürdü.

SAVAŞÇI JULİA BOMBA GİBİ BİR GİRİŞ YAPTI

3. sezonunda da atv ekranlarındaki macerasına zirvede devam eden Kuruluş Osman dizisi bomba bir ismi kadrosuna dahil etti.