Destan son bölüm izle - Destan dizisi ikinci bölüm izle linki ATV - Dengeleri değiştirecek bir taht mücadelesi başlıyor!

İlk bölümüyle reytingleri altüst eden Destan, bugün ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Destan'ın ikinci bölümünde; yıllardır aradığı fırsatı ele geçirerek Alpagu Han'dan intikamını almak isteyen Akkız, attığı oklarla Gök Hanlığı'nın hükümdarını ağır yaralayacak. Tarihi konulu dizi oldukça iddialı geldi ve internet üzerinden canlı yayın ile takip etmek isteyenler Destan dizisinin ikinci bölüm izleme linkini yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. İşte Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği Destan dizisinin 2. bölümünde yaşanacaklar…
İKİNCİ BÖLÜMÜ İÇİN HEYECAN DORUKTA!
Dizinin bugün yayınlanacak ikinci bölümünde de heyecan dorukta! Destan'ın ikinci bölümünde; yıllardır aradığı fırsatı ele geçirerek Alpagu Han'dan intikamını almak isteyen Akkız, attığı oklarla Gök Hanlığı'nın hükümdarını ağır yaralar.
AKKIZ'I REHİN ALDILAR
Alpagu Han derhal saraya götürülürken, saldırının sorumlularını bulmak için Dağ Hanlığı'na giden Saltuk, Akkız'ı rehin alır.