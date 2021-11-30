Destan 2. bölüm canlı izle! ATV - Destan dizisi ikinci bölüm izle linki! Dengeleri değiştirecek bir taht mücadelesi başlıyor!

ATV'nin yeni dizisi 'Destan' yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. 'Destan' yayınlandığı ilk andan itibaren reytingleri de altüst etmeyi başardı.
İKİNCİ BÖLÜMÜ İÇİN HEYECAN DORUKTA!
Dizinin bugün yayınlanacak ikinci bölümünde de heyecan dorukta! Destan'ın ikinci bölümünde; yıllardır aradığı fırsatı ele geçirerek Alpagu Han'dan intikamını almak isteyen Akkız, attığı oklarla Gök Hanlığı'nın hükümdarını ağır yaralar.
AKKIZ'I REHİN ALDILAR
Alpagu Han derhal saraya götürülürken, saldırının sorumlularını bulmak için Dağ Hanlığı'na giden Saltuk, Akkız'ı rehin alır.