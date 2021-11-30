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    • Magazin
    • 30.11.2021 17:03
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    • 30.11.2021 17:03
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    Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci yatak görüntüleri fena 'kutu kutu Birkan!' Kel alaka bir ikili Masumlar Apartmanı'nın Han'ı...

    Birkan Sokullu, Masumlar Apartmanı ile kariyerinin zirvesine çıktı çıkmasına am aslında kendisinin uzun sayılabilecek bir oyunculuk kariyeri bulunuyor. Birkaç sene öncesine kadar şimdiki haliyle pek alakası olmayan oyuncunun değişimi gerçekten hayret verici. Birkan Sokullu, her ne kadar Küçük Sırlar dizisiyle akıllarda kalmış olsa da, aslında oyunculuk deneyimi daha öncesine dayanıyor. Birkan Sokullu'nun, kariyerinde attığı ilk adımlar 2008 yılından başlıyor. Bir dönem ünlü oyuncu Aslı Enver'le de evli kalan Birkan Sokullu, kariyerine ilk adım attığı zamanlar henüz 23 yaşında olan yakışıklı oyuncu, masum halleri ve acemi tavırları ile dikkat çekiyor. Ancak Birkan Sokullu'nun kariyerinde öyle bir an var ki kendisi bile bu hallerinden utandığını söylüyor. O da Tuğba Ekinci'yle yatak sahneleri...

    Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci’nin görüntüleri fena!

    Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci yatak görüntüleri fena 'kutu kutu Birkan!' Kel alaka bir ikili Masumlar Apartmanı'nın Han'ı... TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği Han karakteriyle son dönemlerin en çok konuşulan erkek oyuncularından biri olan Birkan Sokullu, her ne kadar Küçük Sırlar dizisiyle akıllarda kalmış olsa da, aslında oyunculuk deneyimi daha öncesine dayanıyor. Birkan Sokullu'nun kariyer macerası ve görüntüleri sizleri şaşkına çevirecek. İşte Birkan Sokullu'nun ağızları açık bırakan o halleri...

    Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Han karakteriyle seyirciyi ekrana kilitleyen Birkan Sokullu, meğer 2008 yılında Küçük Kadınlar dizisiyle oyunculuğa adım atmış. Birkan Sokullu; Hande Soral, Elit İşcan ve Fulya Zenginer gibi isimlerin yer aldığı diziye, Ayaz karakteriyle sonradan dahil olmuştu.

    Ünlü oyuncu, dizide Hande Soral'ın hayat verdiği Armağan karakterine aşık bir genci canlandırmıştı.

            Sevilen oyuncunun, O Şimdi Asker şarkısı ile üne kavuşmuş olan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı.

            Genç halleri ilgi odağı olan Sokullu'nun kariyerinin ilk senelerinde oynadığı Tuğba Ekinci'nin Kutu Kutu şarkısının klibinden bu yana geçirdiği büyük değişimi ise hayranlarını şaşırttı.

            Ayrıca klipte bulunan Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri ise çok konuşulan sahnelerden oldu.
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                Haberler Magazin Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci yatak görüntüleri fena 'kutu kutu Birkan!' Kel alaka bir ikili Masumlar Apartmanı'nın Han'ı...
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