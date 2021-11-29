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    • Magazin
    • 29.11.2021 12:56
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    • 29.11.2021 12:56
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    Survivor başlamadan tantanası başladı Yasin Obuz Turabi'ye 's..tir git!' dedi Turabi ayarı verdi! Yasin sonradan çark edince...

    Survivor 2022 All-star başlamadan tantanası başladı. Acun Ilıcalı, daha geçen sezon ortalarında duyurduğu gibi Survivor 2022, All-star formatında olacak. Survivor 2022 yarışmacı kadrosu henüz açıklanmadı ama ortada pek çok iddia dolaşıyor. Yarışmacı kadrosu henüz iddia aşamasındayken yarışmayaca katılacağı iddia edilen iki isim, Yasin Obuz ve Turabi Çamkıran arasında sular ısınıyor. Yasin Obuz'un yaptığı bir paylaşım Turabi Çamkıran'a atfedilince ortalık fena halde birbirine girdi. Bakın sonrasında Yasin Obuz ne yaptı. İşte detaylar...

    Survivor başlamadan tantanası başladı

    Survivor başlamadan tantanası başladı Yasin Obuz Turabi'ye 's..tir git!' dedi Turabi ayarı verdi! Yasin sonradan çark edince... Survivor 2022 All-star yarışmacıları merak edilirken bir yandan da kazan kaynıyor. Survivor All-star 2022 yarışmacı kadrosunda olmasına kesin gözüyle baklılan Yasin Obuz geçtiğimiz günlerde öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık fena halde birbirine girdi. Çünkü Yasin Obuz'un yaptığı paylaşım, Turabi Çamkıran atfedildi. Bakın sonra neler oldu neler.

    Survivor'da All Star yarışmacıları kimler oldu? Herkes bu sorunun yanıtını merak ederken eski yarışmacıların polemikleri de başladı.

    Bir süre önce Turabi Çamkıran'ın Survivor 2022'ye katılacağı ancak Instagram'ında Meksika'daki tatilinden yarı çıplak kadınlarla yaptığı paylaşımlar uygunsuz paylaşımlar yaptığı için bu projenin rafa kalktığı ve Turabi'nin Survivor'da yer almayacağı iddia edilmişti.

        Herkes Survivor All Star yarışmacıları kimler merak ederken Turabi Çamkıran paylaşımıyla olay oldu.

        Turabi paylaşımında şunları söyledi: "Her şeyimi Survivor'a borçlu olduğumu unutuyorsunuz. Sadece 3 kupayla hayatımı sonlandıracağımı mı sanıyorsunuz? Daha ne 3 kupalar gelecek haberiniz yok. Fazla ortalıkta yokum çünkü daha fazlası için çok çalışıyorum.Bugün mu olur yarın mı olur bilmem ama bir gün Acun abiniz sevenlerim için iyi sevmeyenler ve yarışmacılar için kötü haberi verebilir. O gün geldiğinde en iyi Survivor kazansın."

        ŞOKE EDEN SÖZLER

        Bu paylaşım sonrası Yasin Obuz küfürlü bir paylaşım yapınca herkes sözlerinin Turabi'ye olduğunu sandı.

            Yasin Obuz "Ya bi s..ir git, teneke, ilk başta adam ol küçümseme kimseyi... En sevmediğim insan tipi boş ego.. Dikkat et o egonla yerle bir olma" paylaşımı yaptı.

            Herkes bu sözlerin Turabi'ye olduğunu yazınca Yasin Obuz açıklama yapmak zorunda kaldı. Survivor Yasin açıklamasında "Bazı yerlerde, dün paylaştığım tweetin Turabi için yazıldığını gördü. Paylaştığım tweetin Turabi ile alakası yoktur" dedi.

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            Financial Times’tan itiraf gibi haber
            Haberler Magazin Survivor başlamadan tantanası başladı Yasin Obuz Turabi'ye 's..tir git!' dedi Turabi ayarı verdi! Yasin sonradan çark edince...
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