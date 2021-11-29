Masterchef'ten gerçekten aşk çıktı gözümüz aydın! Masterchef aşıklarından ilk paylaşım geldi Hamza Mercimek'in sevgilisi... TV 8 ekranların yayınlanan Masterchef tam gaz devam ederken bir yandan da aşk haberleriyle sallanıyor bu sezon. Geçen sezona nazaran daha sönük geçen Masterchef'te kimlerin adı kimlerle anılmadı ki. Pelin Zaman'ın adı Danilo Zanna ve Hasan Biltekin ile anıldı. Sergen Özen ve Dilara Başaran'ın da ilişkilerini gizli tuttuğu iddia edildi. Bu kez aşk iddiası bambaşka isimlerden geldi.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada başarısıyla bilinen Hamza Mercimek, kısa bir süre önce kadroya yeniden girmek için büyük bir savaş vermişti.
Fakat ilkinde Azize'yi, ikincisinde ise Görkem'i yarışmaya yeniden katmıştı. Şimdi ise Masterchef yarışmacısıyla doludizgin bir aşk yaşadığı ortaya çıktı.