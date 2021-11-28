Fikret Kuşkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Fikret Kuşkan’ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne?

FİKRET KUŞKAN'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR
2019 – Zalim İstanbul (Agah Karaçay) (TV Dizisi)
2019 – Mucize 2 (Sinema Filmi)
2018 – Şampiyon (Özdemir) (Sinema Filmi)
2018 – Kızlarım İçin (Yaşar) (TV Dizisi)
2017 – Kırlangıç Fırtınası (Kudret) (TV Dizisi)
2017 – Direniş Karatay (Ahi Evran) (Sinema Filmi)
2016 – Çifte Saadet (Metin Saadet) (TV Dizisi)
2014 – Hayat Ağacı (Murat Karahanlı) (TV Dizisi)
2014 – Yasak (Nazım Bey) (TV Dizisi)
2014 – Tanıklar (Adnan Kahveci) (TV Dizisi)
2013 – Erkekler (Adem) (Sinema Filmi)
2011 – 2012 – Hayat Devam Ediyor (İsmail) (TV Dizisi)
2009 – 2010 – Hanımın Çiftliği (Orhan) (TV Dizisi)
2007 – 2009 – Parmaklıklar Ardında (Ahmet) (TV Dizisi)
2007 – Bıçak Sırtı (Orhan Ertuğrul) (TV Dizisi)
2006 – Kabuslar Evi: Takip (İbrahim) (TV Dizisi)
2006 – Hacı (Faruk Gesili) (TV Dizisi)
2005 – Yolculuk (Efran) (TV Filmi)
2005 – Sen Ne Dilersen (Sinema Filmi)
2005 – Güz Yangını (Oflaz) (TV Dizisi)
2005 – Babam Ve Oğlum (Sadık) (Sinema Filmi)
2004 – Çemberimde Gül Oya (Yönetmen Kahraman) (TV Dizisi)
2004 – Adı Aşk Olsun (Çınar) (TV Dizisi)
2003 – Şapkadan Babam Çıktı (Celal) (TV Dizisi)
2003 – Mustafa Hakkında Herşey (Mustafa) (Sinema Filmi)
2003 – Kasabanın İncisi (Belediye Başkanı Sedat) (TV Dizisi)
2003 – Gelin (Mustafa) (TV Dizisi)
2003 – Esir Şehrin İnsanları (İhsan) (TV Dizisi)
2003 – Anlat İstanbul (Rafet) (Sinema Filmi)
2002 – Hititler (Sinema Filmi)
2002 – Emanet (Abdurahmanın Oğlu) (TV Dizisi)
2002 – Abdülhamit Düşerken (Enver Paşa) (Sinema)
2002 – 9 (Tunç) (Sinema Filmi)
2001 – Şellale (Cemal) (Sinema)
2000 – Muhallebicinin Oğlu (Suat) (Sinema Filmi))
2000 – Dansöz (İsa) (Sinema Filmi)
2000 – Artık Çok Geç (Haydar) (TV Filmi)
1999 – Issızlığın Ortasında (Kendisi) (Sinema Filmi)
1997 – Avcı (Avcı) (Sinema Filmi)
1996 – Şaşıfelek Çıkmazı (Cesur) (TV Dizisi)
1996 – Kurtuluş (Kemrelik Yüzbaşı) (TV Dizisi)
1996 – Kara Melek (Selçuk) (TV Dizisi)
1996 – Deniz Bekliyordu (TV Filmi)
1995 – Sahte Dünyalar (TV Dizisi)
1995 – Özlem…Düne, Bugüne, Yarına (Sinema Filmi)
1995 – Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey (Yazar) (Sinema Filmi)
1993 – Yaz Yağmuru (Sinema Filmi)
1993 – Çakalların İzinde (TV Dizisi)
1993 – C-Blok (Sinema Filmi)
1992 – Dönersen Islık Çal (Travesti)(Sinema Filmi)
1991 – Issızlığın Ortası (Ayhan)(TV Dizisi)
1990 – İki Başlı Dev (Hakan Özkan)(Sinema)
1990 – Gizli Yüz (Fotoğrafçı)(Sinema Filmi)
1989 – Gençler (Sinan)(TV Dizisi)
1988 – Sis (Murat)(Sinema Filmi)