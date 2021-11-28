Fikret Kuşkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Fikret Kuşkan’ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne?

Lise öğretmeninin kendisini hafta sonu tiyatroya çağırmasıyla oyunculuğa merak duymaya başladı. Liseyi bitirdikten sonra arkadaşlarıyla birlikte bir fotoğraf ajansı kurdu. Ancak tiyatrocu olmak istiyordu. 21 yaşında Mimar Sinan Üniversitesi'nin konservatuar sınavına girdi. İlk denemesinde başarılı olamayan Fikret Kuşkan, İstanbul Devlet Konservatuarı'nda şansını denedi ve başarılı oldu. Berlin Goethe Üniversitesi'nde burslu olarak okudu.

İlk kamera önü oyunculuk deneyimini, 1988 yılında Zülfü Livaneli'nin yönetmenliğini yaptığı 'Sis' sinema filminde rol alarak yaşadı. İlk kez televizyon ekranlarında yer alması ise 1989 yılında 'Gençler' adlı diziyle oldu.