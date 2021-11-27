Yüreklere kor düşüren olay! Gönül Dağı 42. bölüm fragmanı: Sırra kadem bastı sonu feci olacak!

41. bölümüyle ekranlara gelen Gönül Dağı'nda herkesi derinden sarsacak bir gelişme yaşandı. Doktor Kenan'ın kaybolması herkesi şok ederken gözler ölüp ölmeyeceğine çevrilmişti. Elif'in çabalarının sonuçsuz kalmasıyla Ciritçi Abdullah ve ailenin kalanı da arama çalışmalarına dahil olmuştu. Yırtılmış gömleği bulunan Doktor Kenan'ın bölümün son sahnesinde yaralı olarak ortaya çıkması büyük sevinç yaratırken gelecek hafta yüreklere kor düşüren olay bir olay yaşanacağı tahmin ediliyor. Heyecan dolu bölümün sona ermesiyle birlikte Gönül Dağı 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu akıllara geldi. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HALİME HAREKETE GEÇİYOR

Masal gibi bir düğünün ardından Dilek ve Taner'i balayına göndermek isteyen Halime kolları sıvar… Halime'nin çabaları sonucunda Dilek ve Taner'i nasıl bir balayı beklemektir?