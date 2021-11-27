Kuruluş Osman'da sızısı kalbin derinlerine işleyecek ayrılık! Macerasını artık başka yerde sürdürecek. Kuruluş Osman dizisinde son haftalarda bir isim katılırken bir isim de veda etti. Son olarak Kertekenkele'de Ateş karakterine hayat veren Alman aksiyon oyuncusu Yazmeen Baker heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı dizide savaşçı Julia'yı canlandırmaya başladı. Ayrıca Bala Hatun'un yanından hiç ayrılmayan ve Gonca Hatun karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Emel Dede diziye veda etti. Gonca Hatun'un vedası Boran Alp ve Bala Hatun'u kahrederken gözler gelecek haftalarda neler yaşanacağına çevrildi.

KAHREDEN VEDA

Kuruluş Osman'dan gelen ayrılık haberi yürekleri dağladı. Bala Hatun'un yanında hiç ayrılmayan Gonca Hatun karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Emel Dede diziye veda etti.