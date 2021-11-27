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    • Magazin
    • 27.11.2021 18:49
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    • 27.11.2021 18:49
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    Kardeşlerim'de iki transfer bir de veda gelişmesi! Sosyal medya hesabından bu sözlerle duyurdu

    Son döneme bakıldığında Kardeşlerim dizisi şüphesiz ki atv'nin en çok dikkat çeken dizilerinden birisi olarak öne çıkıyor. Geçen hafta 29. bölümü yayınlanan dizide Kadir karakterinin kaza sonucu ölmesi herkesi şok etti. Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan dizide yeni ayrılıkların yaşanacağını öğrenildi. Kadir karakteriyle adından söz ettiren Halit Özgür Sarı'nın vedasının ardından flaş bir ayrılık daha yaşanıyor. Dizide Melisa karakteriyle ünlenen Damlasu İkizoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vedasını resmen duyurdu. Ayrıca diziye yeni bir oyuncu daha katılıyor. Güzel oyuncu Elif Uslusoy, Canan karakteriyle Kardeşlerim'de olacak.

    Kardeşlerim’de iki transfer bir de veda gelişmesi!

    Kardeşlerim'de iki transfer bir de veda gelişmesi! Sosyal medya hesabından bu sözlerle duyurdu. 2. sezonuyla atv ekranlarında macerasını sürdüren Kardeşlerim dizisinde iki veda yaşandı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan 29. bölümde Kadir karakterini canlandıran Halit Özgür Sarı'nın vedası büyük şoka neden olurken bir oyuncu daha diziden ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Melisa karakteri geçtiğimiz bölüm Kadir'in ölümüne neden olmuştu. Melisa karakterini canlandıran güzel oyuncu Damlasu İkizoğlu diziden ayrılıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Elif Uslusoy'un dizide Canan karakterini canlandıracak.

    İKİ VEDA GELİŞMESİ

    Kardeşlerim dizisi son döneme bakıldığında şüphesiz ki atv'nin en çok dikkat çeken dizilerinden birisi oldu. Geçen hafta 29. bölümü yayınlanan dizide Kadir karakterinin kaza sonucu ölmesi herkesi şok etti.

    Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan dizide yeni ayrılıkların yaşanacağını öğrenildi. Kadir karakteriyle adından söz ettiren Halit Özgür Sarı'nın vedasının ardından flaş bir ayrılık daha yaşanıyor.

    Dizide Melisa karakteriyle ünlenen Damlasu İkizoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vedasını resmen duyurdu.

        Ayrıca diziye yeni bir oyuncu daha katılıyor. Güzel oyuncu Elif Uslusoy Canan karakteriyle Kardeşlerim'de olacak.

        VEDA PAYLAŞIMI YAPTI

        Kardeşlerim dizisinin Melisa'sı Damlasu İkizoğlu Halit Özgür Sarı'dan sonra diziye veda eden ikinci isim oldu.

        Damlasu İkizoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Evet..! Benim Melisa ile yolculuğum buraya kadardı. Ne denebilir ki, tertemiz delirdik :) Kardeşlerim çok güzel bir serüven oldu benim için. Bana bu güzel rolü teslim eden @ngmediatv ve sevgili yönetmenim @serkanbirinci ye sonsuz teşekkürler. Gerçek abim @celilnalcakan iyi ki varsın, canım @simgeselcuk ve @onurseyityaran bu süreçte sımsıcak bir aile olduğumuz için çok mutluyum. Hellö partner @halitozgursari çok eğlenmedik mi be! Şimdi üzücü ama #KadMelVeda diyebilir miyiz? Bu keyifli yolculukta beraber olduğum tüm oyuncu arkadaşlarım, iyi ki sizi tanımışım, iyi ki beraberdik. Ve tabii ki gizli kahramanlar, sevgili ekip, siz olmasaydınız bu başarı olmazdı, hepinizin emeğine, yüreğine sağlık.

            En büyük teşekkür ise sizlere. Beni hiç yalnız hissettirmediğiniz, güzel dilekleriniz ve mesajlarınızla yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu bir ayrılık değil, yeni serüvenlerde karşılaşmak üzere..." dedi.
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            Haberler Magazin Kardeşlerim'de iki transfer bir de veda gelişmesi! Sosyal medya hesabından bu sözlerle duyurdu
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