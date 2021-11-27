atv'nin çok izlenen dizisi Kardeşlerim'de bomba gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kadir karakterinin kaza sonucu ölmesiyle Melisa'nın akıbeti de merak ediliyordu. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Peki, Kardeşlerim Melisa neden yok, ayrıldı mı? Kardeşlerim Halit ve Melisa öldü mü? Damlasu İkizoğlu diziden ayrıldı mı? İşte merak edilenler...
KARDEŞLERİM MELİSA NEDEN YOK, AYRILDI MI?
Melisa karakterini canlandıran ve kısa sürede adından söz ettiren Damlasu İkizoğlu sosyal medya hesabından diziden ayrıldığını duyurdu.
İşte o paylaşım;
VEDA PAYLAŞIMI YAPTI
Kardeşlerim dizisinin Melisa'sı Damlasu İkizoğlu Halit Özgür Sarı'dan sonra diziye veda eden ikinci isim oldu.