İbrahim Tatlıses güzel oyuncuyu yere göğe sığdıramadı 'makyaj bile yok tertemiz duru bir yüz!' İbrahim Tatlıses hayran kaldı... Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in, Simay Barlas paylaşımı sosyal medyayı yerinden oynattı. Instagram hesabını çok aktif kullanan İbrahim Tatlıses daha önce Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Selin Yeninci hakkında bir paylaşım yapmıştı. Tatlıses bu paylaşımlardan birini de, Aziz dizisinde Efnan karakterine hayat veren Simay Barlas için yaptı.