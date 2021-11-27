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    • Magazin
    • 27.11.2021 17:37
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    • 27.11.2021 17:59
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    Gönül Dağı'nda yürek kavuran ayrılıktan sonra peş peşe transferler! Usta isim ekibi güçlendirmeye geliyor

    2. sezonunda başında Utku Ateş gibi önemli isimlerin veda ettiği Gönül Dağı'ndan yeni transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 41. bölümü bir hafta sonra yayınlanan Gönül Dağı'nda izleyici mutlu edecek üç gelişme yaşandı. Birincisi zaten herkesin bildiği üzere Dilek ve Taner'in evlenmesi oldu. Bölümün yayınlanmaması nedeniyle kamera arkası görüntülerini paylaşan Gönül Dağı ekibi yüzleri güldürdü. Ayrıca herkesin bir süredir beklediği usta isim de Gönül Dağı ısrarlarına dayanamayarak teklifi kabul etti. Geçen hafta Gönül Dağı 40. bölümünde usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin diziye gelmesi seyirciyi sevindirdi.

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı’nda gidişat baştan aşağı değişecek!

    Gönül Dağı'nda yürek kavuran ayrılıktan sonra peş peşe transferler! Usta isim ekibi güçlendirmeye geliyor. Fenomen dizi Gönül Dağı son dönemin en çok izlenen yapımlarından birisi olmayı başardı. Geçen hafta 40. bölümüyle ekranlarda olan dizi sosyal medya hesaplarından kamera arkasından derlenmiş görüntüler paylaştı. Cumartesi günü Dilek ve Taner'in düğününden kesitlerin yer aldığı görüntüler yüzlerde tebessüm oluşturmuştu. Ayrıca usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin diziye konuk olması büyük sevinç yarattı. İzzet Altınmeşe Eşref Saati'nden bu yana ilk kez TRT1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'nda misafir oldu. Gönül Dağı 41. yeni bölümüyle 27 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de yine izleyenlerini karşılayacak.

    İZZET ALTINMEŞE GELDİ

    Türk halk müziğinin önemli isimleri arasında yer alan İzzet Altınmeşe'ye yapım şirketi tarafından diziye konuk oyuncu olması için teklif götürüldü.

    Usta sanatçı İzzet Altınmeşe Eşref Saati'nden bu yana ilk kez TRT1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'nda seyirci karşısına çıktı. 40. bölümünde Taner ve Dilek düğünü herkesi mutlu etti.

    KAMERA ARKASINDAN GÖRÜNTÜLER

    Gönül Dağı son dönemin en çok izlenen yapımlarından birisi olmayı başardı. Geçen hafta Türkiye-Cebelitarık maçı nedeniyle yayınlanmayan dizi sosyal medya hesaplarından kamera arkasından derlenmiş görüntüler paylaştı.

        Herkesin kaç bölümdür merakla beklediği Dilek ve Taner'in düğününden kesitlerin yer aldığı görüntüler yüzlerde tebessüm oluşturdu.

        Ayrıca usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin konuk olması ve düğünde yer alması büyük sevinç yarattı. İzzet Altınmeşe Eşref Saati'nden bu yana ilk kez TRT1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'nda misafir oldu.

        İZZET ALTINMEŞE KİMDİR?

        İzzet Altınmeşe, 26 Ekim 1945 tarihinde Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde dünyaya geldi. Kendisi henüz 5 aylık iken ailesi ekonomik nedenlerden ötürü Diyarbakır'dan Adana'ya göç etti. Burada bir süre berberlik yaptı.
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            Haberler Magazin Gönül Dağı'nda yürek kavuran ayrılıktan sonra peş peşe transferler! Usta isim ekibi güçlendirmeye geliyor
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