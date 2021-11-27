Gönül Dağı'nda yürek kavuran ayrılıktan sonra peş peşe transferler! Usta isim ekibi güçlendirmeye geliyor. Fenomen dizi Gönül Dağı son dönemin en çok izlenen yapımlarından birisi olmayı başardı. Geçen hafta 40. bölümüyle ekranlarda olan dizi sosyal medya hesaplarından kamera arkasından derlenmiş görüntüler paylaştı. Cumartesi günü Dilek ve Taner'in düğününden kesitlerin yer aldığı görüntüler yüzlerde tebessüm oluşturmuştu. Ayrıca usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin diziye konuk olması büyük sevinç yarattı. İzzet Altınmeşe Eşref Saati'nden bu yana ilk kez TRT1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'nda misafir oldu. Gönül Dağı 41. yeni bölümüyle 27 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de yine izleyenlerini karşılayacak.

İZZET ALTINMEŞE GELDİ

Türk halk müziğinin önemli isimleri arasında yer alan İzzet Altınmeşe'ye yapım şirketi tarafından diziye konuk oyuncu olması için teklif götürüldü.