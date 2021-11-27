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    • Magazin
    • 27.11.2021 21:27
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    • 27.11.2021 21:32
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    Gönül Dağı Kenan öldü mü? Gönül Dağı Doktor Kenan'ı canlandıran Serkan Kuru diziden ayrıldı mı?

    Bu akşam 41. bölümüyle ekranlara gelen Gönül Dağı'nda herkesi derinden sarsacak bir gelişme yaşandı. Doktor Kenan rolüyle gönüllere taht kuran Serkan Kuru'nun diziden ayrılıp ayrılmadığı merak ediyor. Dizinin bu bölümünde yırtılmış gömleği bulunan Doktor Kenan'ın ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı Kenan öldü mü? Gönül Dağı Doktor Kenan'ı canlandıran Serkan Kuru diziden ayrıldı mı? İşte merak edilenler...

    Gönül Dağı Kenan öldü mü?

    Cumartesi akşamları büyük bir heyecanla takip edilen Gönül Dağı'nda herkesi şok edecek bir olay yaşandı. Doktor Kenan'ın kaybolması herkesi şok ederken gözler ölüp ölmeyeceğine çevrildi. Peki, Gönül Dağı Kenan öldü mü? Gönül Dağı Doktor Kenan'ı canlandıran Serkan Kuru diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...

    GÖNÜL DAĞI KENAN ÖLDÜ MÜ?

    Gönül Dağı'nda Kenan karakteriyle adından söz ettiren Serkan Kuru'nun diziye veda edip etmeceği 41. bölümde netlik kazanacak.

    NELER OLUYOR?

    Masal gibi bir düğünün ardından Dilek ve Taner'i balayına göndermek isteyen Halime kolları sıvar… Halime'nin çabaları sonucunda Dilek ve Taner'i nasıl bir balayı beklemektir?

    Diğer yandan Kenan'a ulaşamayan Elif, endişeyle onu aramaya başlar. Elif'in çabalarının sonuçsuz kalmasıyla Ciritçi Abdullah ve ailenin kalanı da arama çalışmalarına dahil olur. Kenan'ın ortadan kaybolmasının ardından aileyi bekleyen sürpriz ne olacaktır?

    Asya'nın kaçtığını fark eden Mezarcı İlyas ve oğulları, soluğu Ramazan'ın evinde alır. Yaşanan bu olaylar sonucunda Ramazan ve Asya nasıl bir maceraya sürüklenecektir?

        SERKAN KURU KİMDİR?

        Serkan Kuru, 18 Haziran 1978 yılında Bursa, İznik'te doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Bursa İznik'te tamamlayan Serkan Kuru, Balıkesir Üniversitesi Endüstüriyel Elektronik Bölümü'nde okudu.

        Okuldan sonra bir elektronik firmasında çalışmaya başlayan oyuncu, 2005 yılında şirket içi aktivite programı için tiyatro gösterisinde yer aldıktan sonra oyunculuk alanında ilerlemeye karar verdi. Serkan Kuru şimdi "Bahtiyar Ölmez"de Fuat karakterini canlandırDI.
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        Haberler Magazin Gönül Dağı Kenan öldü mü? Gönül Dağı Doktor Kenan'ı canlandıran Serkan Kuru diziden ayrıldı mı?
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