Ekmek Teknesi, Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi'ni aratmayacak dizi! Yalnız Kurt 5 isimle büyük sükse yaratacak. atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt ekranlara gelmek için artık gün sayıyor. Osman Sınav imzalı ve atv'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Yalnız Kurt dizisi daha şimdiden adından söz ettirmeyi başardı. Usta yapımcı Osman sınav imzalı yalnız Kurt dizisi için geri sayım sürüyor. Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin senaristliğini yaptığı, yönetmenliğini M. Çağatay Tosun'un üstlendiği diziye önemli oyuncular katıldı. Dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Ayrıca dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

YALNIZ KURT'UN ÇEKİMLERİ DEVAM EDİYOR

Duayen yönetmen Osman Sınav'ın atv ekranlarında yayınlanacak yeni projesi 'Yalnız Kurt'un çekimleri sürüyor.