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    • Magazin
    • 27.11.2021 21:57
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    • 27.11.2021 21:57
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    Ekmek Teknesi, Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi'ni aratmayacak dizi! Yalnız Kurt 5 isimle büyük sükse yaratacak

    Duayen yönetmen Osman Sınav Ekmek Teknesi, Deli Yürek, Kurtlar Vadisi ve Sen Anlat Karadeniz'den sonra Yalnız Kurt dizisiyle yine çok konuşulacak. Projeden olay olacak yeni transfer haberleri geliyor ve çekimler devam ediyor. Bugüne kadar reyting rekorları kıran pek çok dizinin yapımcılığını ve yönetmenliği üstlenen Osman Sınav'ın yeni projesi olan Yalnız Kurt dizisinin kadrosunda önemli isimler yer alıyor. İlk bölümü için heyecanlı bekleyişin sürdüğü dizinin kadrosuna 5 önemli isim katıldı. Usta oyuncu Cihan Ünal başta olmak üzere Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin Yalnız Kurt dizisinin kadrosuna katıldı.

    takvim.com.tr
    Yalnız Kurt bomba gibi geliyor!

    Ekmek Teknesi, Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi'ni aratmayacak dizi! Yalnız Kurt 5 isimle büyük sükse yaratacak. atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt ekranlara gelmek için artık gün sayıyor. Osman Sınav imzalı ve atv'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Yalnız Kurt dizisi daha şimdiden adından söz ettirmeyi başardı. Usta yapımcı Osman sınav imzalı yalnız Kurt dizisi için geri sayım sürüyor. Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin senaristliğini yaptığı, yönetmenliğini M. Çağatay Tosun'un üstlendiği diziye önemli oyuncular katıldı. Dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Ayrıca dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

    YALNIZ KURT'UN ÇEKİMLERİ DEVAM EDİYOR

    Duayen yönetmen Osman Sınav'ın atv ekranlarında yayınlanacak yeni projesi 'Yalnız Kurt'un çekimleri sürüyor.

    Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

    Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

        atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapımcılığını Osman Sınav'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizinin, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze kaleme alıyor.

        Geçen sezon Hekimoğlu dizisinde Zeynep karakterine hayat veren güzel oyuncu Damla Colbay, Yalnız Kurt'ta bomba bir karakterle izleyici karşısında olacak.
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            Haberler Magazin Ekmek Teknesi, Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi'ni aratmayacak dizi! Yalnız Kurt 5 isimle büyük sükse yaratacak
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