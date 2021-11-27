EDHO'daki serüveni tek bölüm sürmüştü! Usta oyuncu tercihini o programdan yana kullandı. Usta oyuncu Nurseli İdiz bu sezon Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Madam Anna karakteriyle yer alacaktı. Ancak dizinin final yapmasıyla birlikte gözler Nurseli İdiz'in hangi projede yer alacağına çevrilmişti. En son 2016 yılında İlişki Durumu: Evli dizisinde rol alan Nurseli İdiz, Korkmazlar ailesiyle birlikte yeni fırtınalar estirecekti. Bu gelişmenin sonrasında usta oyuncunun yeni adresi belli oldu. Nurseli İdiz, Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programında yer alacak. Bilindiği üzere Al Sana Haber programında ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ile tartışarak canlı yayını terk etmişti. Tuğba Ekinci'nin yerine usta sanatçı Nurseli İdiz geliyor.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin Flash TV'de yayınlanan "Al Sana Haber" adlı programdan ayrılmasıyla yerine gelecek isim duyuruldu.