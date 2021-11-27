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    • Magazin
    • 27.11.2021 22:42
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    • 27.11.2021 22:42
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    EDHO'daki serüveni tek bölüm sürmüştü! Usta oyuncu tercihini o programdan yana kullandı

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna Madam Anna rolüyle katılan ysta oyuncu Nurseli İdiz dizi bittikten sonra hangi yapımda yer alacağı merak konusuydu. İdiz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Madam Anna karakteriyle ekranlarda boy gösterecekti. Ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın final yapmasıyla 2016 yılından bu yana herhangi bir projede yer almayan Nurseli İdiz'in yeni projesi merak edilir oldu. Geçtiğimiz haftalarda şarkıcı Tuğba Ekinci'nin Flash TV'de yayınlanan "Al Sana Haber" adlı programdan ayrılmasıyla yerine gelecek isim duyuruldu. Seyhan Soylu programın yeni bölümlerinde Tuğba Ekinci'nin yerine programa Nurseli İdiz'in katıldığını açıkladı.

    takvim.com.tr
    EDHO’daki serüveni tek bölüm sürmüştü! Usta oyuncu tercihini o programdan yana kullandı

    EDHO'daki serüveni tek bölüm sürmüştü! Usta oyuncu tercihini o programdan yana kullandı. Usta oyuncu Nurseli İdiz bu sezon Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Madam Anna karakteriyle yer alacaktı. Ancak dizinin final yapmasıyla birlikte gözler Nurseli İdiz'in hangi projede yer alacağına çevrilmişti. En son 2016 yılında İlişki Durumu: Evli dizisinde rol alan Nurseli İdiz, Korkmazlar ailesiyle birlikte yeni fırtınalar estirecekti. Bu gelişmenin sonrasında usta oyuncunun yeni adresi belli oldu. Nurseli İdiz, Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programında yer alacak. Bilindiği üzere Al Sana Haber programında ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ile tartışarak canlı yayını terk etmişti. Tuğba Ekinci'nin yerine usta sanatçı Nurseli İdiz geliyor.

    YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

    Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin Flash TV'de yayınlanan "Al Sana Haber" adlı programdan ayrılmasıyla yerine gelecek isim duyuruldu.

    Seyhan Soylu programın yeni bölümlerinde Tuğba Ekinci'nin yerine programa Nurseli İdiz'in katıldığını açıkladı.

    En son 2016 yılında İlişki Durumu: Evli dizisinde rol alan Nurseli İdiz, Flash TV'de Al SAna Haber birlikte bu yıl ekranlardaki yerini alıyor.

        Nurseli İdiz ve hayranları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hasret giderecekti ancak dizinin final yapmasıyla usta oyuncunun adresi değişti.

        NURSELİ İDİZ KİMDİR?

        Nurseli İdiz 6 Ekim 1960 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası İskeçe göçmeni Faruk Nafiz Çamlıbel (Ünlü şair Faruk Nafiz Çamlıbel değil), annesi Deniz Çamlıbel ise Kırklarelilidir.

        Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan sanatçı, 1981'de AST'ta çalışarak sanat hayatına başladı.

            Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı. Halen Tiyatro İstanbul kadrosunda olup, sinema ve dizi filmlerde rol alıyor.
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