Yargı'da Ceylin'e felaketi getirecek gelişme yaşandı! Masumluk faslı bitiyor biletini çat diye kesecek. Ilgaz'ın Ceylin'e "Delirtmek mi istiyorsun sen beni?" sözlerini sarf ettiği Yargı 11. bölüm fragmanı yayınlandı. İkili arasında son bölümde tartışmalar yaşanmış ve Ceylin, Ilgaz'la neden birlikte olamadıklarını anlatmıştı. Aralarındaki farkı anlatan Ceylin, ona zarar vermekten korkarak mesafe koymuştu. Engin, avukatı olması için teyzesi Seda'yı yanına çağırıp iş birliği teklif etmişti. Yeni bölümde Ceylin'e felaketi getirecek gelişme yaşanırken Eren, Pars, Çınar ve Yekta; karşılarına çıkan bütün bu bulmacanın çözümü için kimseye belli etmeden çabalamaya başlayacak.





HER ŞEY YENİDEN BAŞLIYOR

Ceylin ve Ilgaz, gönderilen sesli mesajdan sonra; bittiğini zannettikleri kâbusun aslında yeni başladığını fark ederler.