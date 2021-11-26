Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 26.11.2021 19:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.11.2021 19:44
    ABONE OL

    Yargı'da Ceylin'e felaketi getirecek gelişme yaşandı! Masumluk faslı bitiyor biletini çat diye kesecek

    Bu hafta 11. bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam edecek Yargı dizisinde yaşanan bomba gelişmeler şok etkisi yaratacak. Geçen hafta gözyaşları sel olmuş, Ceylin ve annesi arasında duygusal anlar yaşanmıştı. Annesi, Ceylin'e şimdiye kadar çok haksızlık ettiğini söyleyerek, ondan kendisini affetmesini istemişti. Çınar ve Engin uzun zaman sonra hesaplaşmıştı. Katilin Engin olduğunu öğrenen Çınar, onun yüzünden yaşadıklarını unutamıyor ve öfkesini ondan çıkarmaya çalışmıştı. Yargı 11. bölümde Ceylin ve Ilgaz, gönderilen sesli mesajdan sonra bittiğini zannettikleri kabusun aslında yeni başladığını fark edecek.

    takvim.com.tr
    Yargı 11. bölümde şok olay! Ceylin zor durumda...

    Yargı'da Ceylin'e felaketi getirecek gelişme yaşandı! Masumluk faslı bitiyor biletini çat diye kesecek. Ilgaz'ın Ceylin'e "Delirtmek mi istiyorsun sen beni?" sözlerini sarf ettiği Yargı 11. bölüm fragmanı yayınlandı. İkili arasında son bölümde tartışmalar yaşanmış ve Ceylin, Ilgaz'la neden birlikte olamadıklarını anlatmıştı. Aralarındaki farkı anlatan Ceylin, ona zarar vermekten korkarak mesafe koymuştu. Engin, avukatı olması için teyzesi Seda'yı yanına çağırıp iş birliği teklif etmişti. Yeni bölümde Ceylin'e felaketi getirecek gelişme yaşanırken Eren, Pars, Çınar ve Yekta; karşılarına çıkan bütün bu bulmacanın çözümü için kimseye belli etmeden çabalamaya başlayacak.

    HER ŞEY YENİDEN BAŞLIYOR

    Ceylin ve Ilgaz, gönderilen sesli mesajdan sonra; bittiğini zannettikleri kâbusun aslında yeni başladığını fark ederler.

    Engin'in başta onlar olmak üzere kendisine zarar verdiğine inandığı herkesle ilgili bir planı vardır. Ceylin ve Ilgaz ise bu sarmalın tam merkezinde durmaktadır.

    Eren, Pars, Çınar ve Yekta; karşılarına çıkan bütün bu bulmacanın çözümü için kimseye belli etmeden çabalamaya başlarlar.

        Ancak bu süreç hepsini beklemedikleri kadar büyük sorularla ve sürprizlerle baş başa bırakacaktır. Acaba içlerinde derin bir yerden yükselen öfkelerini kontrol edebilecekler midir? Yoksa bu öfke büyük bir yangına mı sebep olacaktır?

        Ilgaz ve Ceylin bir yandan Engin'in tehditleri, bir yandan da tarafları oldukları davayla uğraşırken; geçmişlerinin bağlandığı düğüm yeniden karşılarına çıkar. Bu durum onları acımasız bir "keşke"nin kucağına bırakırken; artık ikisini de çok zor tercihler beklemektedir.

        BİR ŞEYLER OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİYOR

        Ceylin ve Ilgaz, Pars'ın Yekta ile arasında bir şeyler olduğundan şüpheleniyor. Bunun için de araştırma yapmaya başlıyorlar. Ceylin daha da ileri giderek Pars hakkında baş savcı ile konuşunca ise işin rengi değişiyor.

            "O SENİN KIZIN!"

            Büroya gelen genç kız ısrarla Eren'i görmek istiyor. Eren tanımadığı bu kızın ne için onu aradığını merak ederken gerçekler bir anda yüzüne vuruyor! Peki bu genç kız, Eren'in kızı mı?
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            CHP’li İBB’den toplu ulaşıma bir zam daha!
            Haberler Magazin Yargı'da Ceylin'e felaketi getirecek gelişme yaşandı! Masumluk faslı bitiyor biletini çat diye kesecek
                SON DAKİKA