Ve kader ağlarını örer! Kırmızı Oda 54. bölüm fragmanı: Battı balık yan gider misali hareket edecek!

Yürekleri dağlayan sahneleriyle izleyicisini ağırlayan Kırmızı Oda dizisinin bu akşam saat 20.00'de 53. bölümü yayınlandı. Son bölümlerde kadroya Gökhan Özoğuz dahil oldu. Özoğuz Kırmızı Oda'da uyku problemi çeken ve bu yüzden pek çok sıkıntıyla karşılaşan Dara karakterine hayat veriyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan dizinin son bölümünün ekranlarda sona ermesinin ardından gözler Kırmızı Oda 54. bölüm fragmanını bekliyor.
KIRMIZI ODA'DAN YENİ TRANSFER
Geçtiğimiz haftadan bu yana Gökhan Özoğuz, TV8'in fenomen dizisi Kırmızı Oda'da Dara karakterine hayat veriyor.
Yaşadığı uyku problemi ile Doktor Hanım'a gelen Dara'nın hikayesi 19 Kasım'dan itibaren her Cuma ekranlarda yer almaya başladı.