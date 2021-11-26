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    • Magazin
    • 26.11.2021 23:50
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    • 26.11.2021 23:50
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    Ve kader ağlarını örer! Kırmızı Oda 54. bölüm fragmanı: Battı balık yan gider misali hareket edecek!

    Duygu dolu sahneleriyle TV8 ekranlarında cuma akşamları merakla takip edilen Kırmızı Oda'da "Ve kader ağlarını örer" sözleri dikkat çekti. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönecek olan Gökhan Özoğuz, TV8’in çok sevilen dizisi Kırmızı Oda’da Dara karakterine hayat vermeye başladı. Yaşadığı uyku problemiyle Doktor Hanım'a gelen Dara'nın merak edilen hikayesi dikkat çekti. Bölümün ardından seyirciler büyük bir heyecanla Kırmızı Oda 54. bölüm fragmanını bekliyor.

    Kırmızı Oda 54. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Yürekleri dağlayan sahneleriyle izleyicisini ağırlayan Kırmızı Oda dizisinin bu akşam saat 20.00'de 53. bölümü yayınlandı. Son bölümlerde kadroya Gökhan Özoğuz dahil oldu. Özoğuz Kırmızı Oda'da uyku problemi çeken ve bu yüzden pek çok sıkıntıyla karşılaşan Dara karakterine hayat veriyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan dizinin son bölümünün ekranlarda sona ermesinin ardından gözler Kırmızı Oda 54. bölüm fragmanını bekliyor.

    KIRMIZI ODA'DAN YENİ TRANSFER

    Geçtiğimiz haftadan bu yana Gökhan Özoğuz, TV8'in fenomen dizisi Kırmızı Oda'da Dara karakterine hayat veriyor.

    Yaşadığı uyku problemi ile Doktor Hanım'a gelen Dara'nın hikayesi 19 Kasım'dan itibaren her Cuma ekranlarda yer almaya başladı.

        Özoğuz; Kırmızı Oda'da uyku problemi çeken ve bu yüzden pek çok sıkıntıyla karşılaşan Dara karakterine hayat veriyor.

        Kırmızı Oda'nın 54. yeni bölümü 3 Aralık akşamı saat 20.00'de TV8 ekranlarında olacak.

        Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak.

            Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.
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            Haberler Magazin Ve kader ağlarını örer! Kırmızı Oda 54. bölüm fragmanı: Battı balık yan gider misali hareket edecek!
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