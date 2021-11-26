Survivor’da istediğini alamayan isme teklif götürüldü! Leyla ile Mecnun’un demirbaşlarından olacak

Survivor'da istediğini alamayan isim Leyla ile Mecnun'da farkını gösterecek. TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor'da geçen sezon 2. olan Yiğit Poyraz'ın yeni bir projesi olup olmayacağı sevenleri tarafından merak ediliyor. Yarışmanın finalinde hedefine bu kadar yaklaşan ve son anda şampiyonluğu kaybeden Yiğit Poyraz'ın yeni dizisinin belli olduğu kulislerde kulaktan kulağa geziyor. Kulislerde konuşulanlara göre Yiğit Poyraz'ın Exxen'de izleyicisiyle buluşan Leyla ile Mecnun dizisine ilerleyen ekranlarda olacağı iddia edildi. Söylentilere göre Acun Ilıcalı'nın diziyle ilgili teklifine Yiğit Poyraz'ın sıcak baktığı iddialar arasında yerini alırken henüz resmi bir açıklama gelmediğini de belirtelim.

İDDİALAR KONUŞULUYOR

Kulislerde konuşulanlara göre Yiğit Poyraz'ın Exxen'de izleyicisiyle buluşan Leyla ile Mecnun dizisine ilerleyen ekranlarda olacağı iddia ediliyor.