Survivor Ayşe Yüksel'in son hali şoke etti! Sarışın olup çıkan Ayşe'ye bir haller oldu Aleyna Kalaycıoğlu'na mı özendi? Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinin başında Ayşe Yüksel geliyordu. Gerek yarışmadaki performansı gerek se Yiğit Alp Poyraz'la adının karıştığı aşk dedikoduları derken Survivor sonrasında Ayşe Yüksel, Instagram'da fırtınalar estiriyor. Yarışmada Yiğit Alp Poyraz'la sevgili oldukları iddia edilen Ayşe Yüksel sosyal medyada çok konuşuluyor. Ayşe Yüksel yeni imajıyla sosyal medyayı salladı.
Survivor'ın en çok konuşulan kadın yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel, yarışmayı üçüncü olarak tamamlamıştı. Şimdilerde, Survivor'ın kendisine getirdiği şöhretin tadını çıkarıyor.
Şimdilerde şarkı çıkarmak için kolları sıvayan ve müzik kariyerine atılan Ayşe Yüksel geçtiğimiz günlerde zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu. Değişen giyim tarzı nedeniyle kullanıcıların eleştirilerine maruz kaldı. Sadece giyim tarzı nedeniyle konuşulmadı. Aleyna Kalaycıoğlu'nu kıskandığı yönünde de iddialar ortaya atıldı.