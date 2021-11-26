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    • Magazin
    • 26.11.2021 12:56
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    • 26.11.2021 12:56
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    Survivor Ayşe Yüksel'in son hali şoke etti! Sarışın olup çıkan Ayşe'ye bir haller oldu Aleyna Kalaycıoğlu'na mı özendi?

    Neredeyse Survivor 2022 başlayacak ama Survivor 2021 yarışmacıları hala adlarından söz ettirmeye devam ediyor. İsmail Balaban'ın şampiyon olarak kapattığı Survivor 2021'in adından en çok söz ettiren isimlerinden biri de Ayşe Yüksel'di. Gösterdiği performansla takdir toplayan ve final dörtlüsünde de yer alan Ayşe Yüksel şimdilerde attığı her adımla olay yaratıyor sosyal medyada. Yarışmada önce yakın arkadaş sonrasında da kanlı bıçaklı olduğu Aleyna Kalaycıoğlu'yla yarışmadan sonra da rekabet ettiği iddia edilen Ayşe Yüksel'in son hamlesi buna yorumlandı. Ayşe Yüksel saçlarının bir kısmını sarıya boyatınca olanlar oldu.

    Survivor Ayşe sarışın oldu!

    Survivor Ayşe Yüksel'in son hali şoke etti! Sarışın olup çıkan Ayşe'ye bir haller oldu Aleyna Kalaycıoğlu'na mı özendi? Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinin başında Ayşe Yüksel geliyordu. Gerek yarışmadaki performansı gerek se Yiğit Alp Poyraz'la adının karıştığı aşk dedikoduları derken Survivor sonrasında Ayşe Yüksel, Instagram'da fırtınalar estiriyor. Yarışmada Yiğit Alp Poyraz'la sevgili oldukları iddia edilen Ayşe Yüksel sosyal medyada çok konuşuluyor. Ayşe Yüksel yeni imajıyla sosyal medyayı salladı.

    Survivor'ın en çok konuşulan kadın yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel, yarışmayı üçüncü olarak tamamlamıştı. Şimdilerde, Survivor'ın kendisine getirdiği şöhretin tadını çıkarıyor.

    Şimdilerde şarkı çıkarmak için kolları sıvayan ve müzik kariyerine atılan Ayşe Yüksel geçtiğimiz günlerde zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu. Değişen giyim tarzı nedeniyle kullanıcıların eleştirilerine maruz kaldı. Sadece giyim tarzı nedeniyle konuşulmadı. Aleyna Kalaycıoğlu'nu kıskandığı yönünde de iddialar ortaya atıldı.

        Bu eleştirilere de daha fazla dayanamayarak geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından isyan etti. "Televizyona çıktım diye köydeki Ayşe'den çıkmadım" diyerek sessizliğini bozdu.

        Ayşe Yüksel'in bu açıklamaları sosyal medyada kısa sürede yankı buldu.

        Ayşe Yüksel ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun hem aynı dönemde iki farklı hazır giyim markasının yüzü olması hem de müzik kariyerleri için kolları sıvaması, yarışmadaki rekabeti dışarıya da taşımıştı.

            Ayşe Yüksel şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle gündemde. Esmer güzeli olarak hafızalara kazınan Ayşe Yüksel saçlarında değişikliğe gitti.

            İŞTE AYŞE'NİN YENİ İMAJI

            Saçlarının bir kısmını sarı yapan Ayşe Yüksel'in imajı sosyal medyayı ikiye böldü.

            Bir kısım kullanıcılar 'çok güzel olmuş', 'çok yakıştır yorumları yaptı. Bir kısım kullanıcılar ise 'Aleynay'la yarışıyor', 'Ne yapacağını şaşırdı', 'Maalesef Ayşe nekadar çabalasan da kalbinin ekmeğini yiyorsun çok kıskançtın Aleynay'a neler yaptın' gibi yorumlarda bulundu.

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            Haberler Magazin Survivor Ayşe Yüksel'in son hali şoke etti! Sarışın olup çıkan Ayşe'ye bir haller oldu Aleyna Kalaycıoğlu'na mı özendi?
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