Survivor Ayşe Yüksel'in son hali şoke etti! Sarışın olup çıkan Ayşe'ye bir haller oldu Aleyna Kalaycıoğlu'na mı özendi?

Bir kısım kullanıcılar 'çok güzel olmuş', 'çok yakıştır yorumları yaptı. Bir kısım kullanıcılar ise 'Aleynay'la yarışıyor', 'Ne yapacağını şaşırdı', 'Maalesef Ayşe nekadar çabalasan da kalbinin ekmeğini yiyorsun çok kıskançtın Aleynay'a neler yaptın' gibi yorumlarda bulundu.